王仁甫19歲愛女飲料店打工！ 季芹證實：人生第1次

藝人王仁甫與季芹於2006年結婚後，育有1子1女。而季芹日前在IG分享現年19歲的女兒王禹心（樂樂）在飲料店上班的照片，稱這是女兒的「人生第1次打工」，分享了孩子們的近況。

王仁甫與季芹育有1子1女。（圖／翻攝自季芹IG）

樂樂（右）在飲料店打工。（圖／翻攝自季芹IG）

季芹2025年12月31日在IG發文：「2025滿滿滿的行程，一眨眼就要迎來2026，這1年孩子們進入人生另一段旅程。樂樂開始了人生第1次的打工，耶耶（王仁甫與季芹的兒子YAYA）開始去加拿大讀書，芹開始拍恐怖片、開始騎自行車，仁甫繼續各種自我挑戰，我們各自在自己想走的道路上，但心裡還是緊緊的擁抱著彼此。世界紛紛擾擾，氣候變遷，未來的計劃永遠趕不上變化。我們只能珍惜彼此、把握當下，2026祝福大家都能平安、喜樂，雖然有點老套，但卻是芹仁最真摯的祝福。」

其中，季芹分享兒子探班樂樂打工的畫面，也透露YAYA前往加拿大讀書，「這1年孩子們進入人生另一段旅程」，並曝光了當時送兒子就學的照片，「捨不得我們家小暖男」。

貼文曝光後，網友紛紛留言︰「芹仁一家新年快樂」、「超級喜歡芹仁一家，尤其你們對孩子的教育養育方式」、「新的一年事事順心」。

