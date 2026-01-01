王仁甫19歲正妹女兒「手搖店打工」 季芹感性曝孩子新旅程

娛樂中心／程正邦報導

季芹證實女兒樂樂人生第一次打工。（圖／翻攝自IG@chin_chin416）

演藝圈銀色夫妻檔王仁甫與季芹，不僅在事業上不斷挑戰自我，對子女的教育方式也備受外界稱讚。近日季芹在社群平台分享全家近況，最令網友驚喜的是，年僅19歲的女兒樂樂（王梓樂）竟出現在知名手搖飲店低調打工，季芹感性表示，這是孩子人生中第一次跨出舒適圈，體驗社會生活。

季芹帶兒子去女兒打工的飲料店探班。（圖／翻攝自IG@chin_chin416）

甜美笑容成店花！弟弟耶耶現身「探班」暖哭網友

在季芹分享的照片中，樂樂穿著整齊的灰色工作制服與黑色圍裙，雙手熟練地拿著飲品，對著鏡頭露出燦爛且富有感染力的甜笑，完全沒有星二代的架子。而正在休假的弟弟耶耶，也特別前往門市「驚喜探班」，姊弟倆在櫃檯前的互動流露出深厚的情誼。

季芹在貼文中透露，2025年全家人過得極其充實，尤其孩子們都進入了人生新的轉折點。除了女兒樂樂開始打工學習獨立，小兒子耶耶也遠赴加拿大求學，開啟留學生涯。

季芹透露兒子將赴加拿大留學。（圖／翻攝自IG@chin_chin416）

「芹仁」家庭觀：分頭追夢，心仍緊緊相擁

對於家庭成員各奔前程，季芹坦言心中有許多不捨，特別是送走「家中小暖男」耶耶時，那份母愛的牽掛難以言喻。但她也強調，雖然每個人都在自己想走的道路上奮鬥，季芹嘗試挑戰恐怖片演出與自行車賽，王仁甫則持續進行各項極限挑戰，但一家人的心始終緊緊相擁。

隨著2026年的到來，季芹感性發文：「世界的紛紛擾擾、氣候的變遷，讓我們體會到計劃永遠趕不上變化。我們唯一能做的就是珍惜彼此、把握當下。」她以「平安、喜樂」這份最簡單卻也最真摯的祝福，與粉絲一同迎接新的一年。



