王以路75kg→少女身材「櫛瓜減肥食譜」公開！網友實測3個月狂甩10kg

你敢相信嗎？現在狀態超好的王以路，其實曾經胖到75kg，胖到走路都會腳痛、甚至出現足底筋膜炎。因為老公經營餐酒館，兩人常忙到半夜才吃宵夜，重油重鹹又不規律，身體慢慢亮紅燈。也正因為這樣，她才意識到「不能再犧牲健康」，開始調整飲食，他也不藏私在《女人我最大》節目上分享減肥食譜，快來一起看看吧~

王以路「櫛瓜起司蛋」減肥食譜公開！

王以路在《女人我最大》節目中，分享的這道「櫛瓜起司蛋」被網友大讚根本懶人神菜。做法超簡單：熱鍋後加一點橄欖油，放入切片櫛瓜，用中小火慢慢煎到微軟，準備起鍋前撒上起司絲，再加入雞蛋煎熟即可。整道菜結合櫛瓜的纖維、雞蛋的蛋白質、起司的鈣質，吃起來有飽足感又不油膩，完全是料理小白也不會失敗的減肥友善料理。

櫛瓜為什麼能幫助減肥？4個關鍵好處

1. 熱量低、份量感高

櫛瓜最大的優點就是熱量超低，但視覺和口感都很有份量感。吃一大盤也不容易爆卡，對正在控制熱量的人來說非常友善。把原本的白飯、麵條換成櫛瓜料理，可以在不挨餓的情況下，大幅降低整餐熱量，這也是很多人能長期執行、不容易放棄的原因。

2. 高水分＋高纖維

櫛瓜水分含量高，搭配天然膳食纖維，能幫助增加飽足感、延緩胃排空速度，吃完比較不容易馬上餓。對於常嘴饞、容易想吃零食的人來說，這點特別重要。纖維也有助腸道蠕動，減少便秘和腹脹，體感上自然更輕盈。

3. 低醣飲食好夥伴

櫛瓜屬於低醣蔬菜，很常被拿來取代高醣主食，像是櫛瓜麵、櫛瓜絲炒蛋。對想減脂、控制血糖或避免血糖大起伏的人來說，是非常實用的食材。當血糖穩定，暴食和突然想吃甜食的機率也會跟著下降。

4. 清爽不油膩、容易天天吃

很多減肥法失敗，不是沒效，而是「太難吃撐不久」。櫛瓜味道清爽、料理方式多，不管煎、炒、烤都不容易膩。只要調味不過重，就能天天輪著吃，讓飲食控制變成生活習慣，而不是短期折磨。

櫛瓜挑選和保存方法

挑櫛瓜時，記得選表面光滑、顏色均勻、摸起來結實有彈性的，太大條反而口感偏老。蒂頭新鮮、不乾黑通常代表剛採收。買回家後不要先清洗，用紙巾擦乾後放進冰箱冷藏保存，約可放3–5天。若已切開，記得用保鮮膜包好，建議2天內吃完，口感和營養都比較好。

櫛瓜減肥成效

櫛瓜本身不是減肥仙丹，但因為低熱量、好吃、又能取代高醣主食，確實很加分。過去，也有網友分享，連續3個月把主食換成櫛瓜麵、櫛瓜炒蛋，搭配整體飲食變清淡、不吃宵夜，成功瘦下10kg。關鍵不在於「只吃櫛瓜」，而是用櫛瓜幫助降低整體熱量，才能真正瘦得穩、瘦得久。

