王以路9歲女兒蛋蛋露面好可愛 母女進劇場：充滿無限想像
【緯來新聞網】藝人王以路日前帶著9歲女兒蛋蛋走進劇場看《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》， 她形容：「劇場是充滿無限想像的地方！」從演員表演、音樂到燈光，她看到小朋友的眼神發亮。原本擔心活潑好動的蛋蛋會坐不住，沒想到全程投入，即使中場休息也很穩定，超乎預期。王以路談到，蛋蛋正處於「愛講反話」的階段，明明內心有許多感受卻不輕易表達。「但在《阿甯咕》的故事裡，可以看到小朋友如何自己處理問題，與家人互動的方式都很可愛、真誠。」這讓她重新思考親子的溝通節奏，也提醒大人們給孩子一些時間與空間，「不會分享沒關係，我們一起慢慢練就會了。」
王以路（左）與9歲愛女蛋蛋一起進劇場。（圖／夢田影像提供）
《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》以寵物狗「端端」展開故事，也勾起王以路滿滿共鳴。她分享，家中有一隻年近18歲的老狗，因視力退化，每次過馬路都得小心抱著保護。印象最深的是，當時5歲的蛋蛋看到媽媽手邊東西多，主動幫忙抱起狗狗、護著牠過馬路，「大人做的事情，孩子其實都看在眼裡，也會跟著一起做。」她表示，蛋蛋平日也很會照顧身邊的小朋友，陪玩、聊天、帶著去公園，像個小小守護者。這次觀賞《阿甯咕》讓王以路再次看到孩子的溫柔與成熟。「走進劇場讓我看見她更多的面貌，那些成長其實一直都在，只是我們需要被提醒去看見。」
林舒語（中）與大兒子多多（左）、二兒子圈圈手牽手走進劇場。（圖／夢田影像提供）
林舒語育有三個寶貝兒子，欣賞《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》後感觸良多，也在故事中感受到滿滿的愛，「一家人在一起，什麼都不害怕」。她重新理解孩子平日被稱作「調皮搗蛋」的行為，其實是充滿創意與探索的表現。「大兒子多多與二兒子圈圈過去像小怪獸般天天打鬧，後來有了弟弟奧奧，三個人會一起蓋城堡、發明遊戲，也會照顧弟弟一起玩，想像力也越來越豐富。」
劇中情節也成為家庭教育契機，林舒語透露，孩子們平時常嚷嚷想養寵物，透過劇中寵物狗「端端」被擬人化的呈現，她得以將「責任」具象化與孩子討論，「如果我們出門旅行，狗狗要怎麼辦？誰要照顧牠？」從這些對話中，孩子們開始了解到，寵物不只是可愛的陪伴，更是家庭的一份子，需要用心照顧與承擔。
《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》故事描述，邪惡外星博士來襲，阿甯咕一家人奮力保衛地球。（圖／夢田影像提供）
《阿甯咕的狗狗會說話 YA~》故事描述，邪惡外星博士來襲，阿甯咕一家人奮力保衛地球，一位身穿黃色斗蓬的神秘女孩現身救援，世界再度恢復和平。阿甯咕揉揉眼睛，原來是夢啊！但神秘女孩怎麼還在？一瞬間，女孩變成小狗、手上還抓著「想像蟲」？原來家裡的小狗「端端」是會變外星人的狗狗，還會說話，為了捕捉專找「超有想像力人類」的想像蟲來到地球！「想像蟲」會讓人類的想像成真，如果太久沒把蟲抓出人體，人類就會困在想像中。阿甯咕幫助端端假扮成轉學生「小端」潛入想像力最豐富的學校裡，一人一狗的「想像蟲捕捉計畫」就此展開！
