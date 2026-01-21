王俐人久違主演新片開鏡 素顏喪偶飆戲黃河、賴雅妍

賴雅妍在新片面對生離死別的難題。（方時娛樂提供）

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4：44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。電影導演為旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖，他長期在海外進行影像創作，這次選擇回到台灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成1部專為電影節與國際影展而生的作品。

片名中的「4：44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量，郭佩霖分享，這個數字不只是時間的指示，而是一種狀態，提醒人們即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。

電影《終不悔 4_44》日前開鏡，主演賴雅妍（左二起）、黃河、王俐人出席。（方時娛樂提供）

3位主演黃河、賴雅妍、王俐人分別演出3段故事，黃河飾演女友癌逝的悲傷男子；賴雅妍飾演已論及婚嫁的女子，男友卻因為意外離世；王俐人則詮釋年過半百，丈夫因心臟病逝去被獨留的女士，郭佩霖希望演員有華僑感，最好有海外生活經驗，所以選到王俐人，久違戲劇演出的她除了為戲增重，多半也素顏演出。

