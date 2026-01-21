王俐人久違素顏增重現身 與賴雅妍《終不悔 4:44》慟失至愛踏上療癒之路

賴雅妍在新片《終不悔4:44》中面對生離死別。方時娛樂提供

從橫掃影展的《紅衣小女孩》到挑戰極限的《翠絲》，影帝黃河再次挑戰大銀幕藝術新作。由旅紐台灣導演郭佩霖執導的電影《終不悔4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，集結黃河、賴雅妍與王俐人領銜主演。

導演郭佩霖此次選擇回到家鄉台灣，期望以內斂影像語言描繪「失去之後」的情感連結，並宣告該片將以進軍國際影展為首要目標。

片名取自天使數字 導演郭佩霖：失去的人會以不同形式陪伴

導演郭佩霖長期在海外進行影像創作，他表示《終不悔 4:44》是一部關於失去摯愛後的電影，片名中的數字源自「天使數字」意涵，象徵守護與無形的力量。郭佩霖分享，這個數字代表一種狀態：「提醒人們，即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。」

張鈺凰(右1)監製電影《終不悔 4_44》日前開鏡，與賴雅妍（前排左2起）、黃河、王俐人一起出席開鏡典禮。 方時娛樂提供

賴雅妍演活論及婚嫁男友意外離世 演技挑戰高度情感張力

女主角賴雅妍在片中飾演論及婚嫁的男友意外離世的女子，面對突如其來的摯愛缺席，她將展現細膩且富層次的心理掙扎。由於該片以影展導向的藝術電影為核心，劇本深度與角色挑戰性極高，演員們皆投入高度情感張力，希望能透過安靜且富詩意的視覺風格，呈現人在面對悲傷時最真實的樣貌。

王俐人為戲增重素顏演出 飾演年過半百華僑女士

久違戲劇演出的王俐人，此次在片中飾演年過50、丈夫因心臟病逝世的女士。導演郭佩霖透露，因為角色設定為年輕時與丈夫移民美國開中國餐廳的華僑，需要有海外生活經驗的演員，因而選中王俐人。為了更貼近角色，王俐人不僅為戲增重，更挑戰多半以素顏演出，詮釋被獨留世上的寂寞與滄桑。

王俐人在電影《終不悔 4_44》超齡演出。方時娛樂提供

泰國攝影指導跨國操刀 監製張鈺凰：支持國際視野原創電影

在製作規格上，《終不悔 4:44》展現國際合製視野，特別邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，結合不同文化的影像美學，形塑獨特的安靜視覺風格。監製張鈺凰表示，希望能支持更多具國際視野與藝術深度的台灣原創電影，讓創作者專注作品本身。



