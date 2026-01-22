王俐人久違銀幕演出！增重素顏模樣曝光 導演揭人選內幕

四季線上／陳軒泓 報導

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。導演、演員與全體劇組齊聚一堂，依循傳統開鏡儀式祈求拍攝順利。此部由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，長期在海外進行影像創作的他，此次選擇回到台灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成一部專為電影節與國際影展而生的作品。

黃河、賴雅妍、王俐人主演電影《終不悔 4:44》舉辦開鏡儀式

演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出。三位演員三段故事皆以細膩而富層次的表演風格受到肯定，且因本次作品定調為影展導向的藝術電影，劇本深度與角色詮釋對演員們更具挑戰，賴雅妍飾演一名原已論及婚嫁，卻在意外中失去摯愛的女子；黃河則詮釋痛失因癌症離世女友的男子，兩人皆在劇中承載深層的失落與哀傷。

黃河飾演女友癌逝的悲傷男子（圖／方時娛樂 提供）

賴雅妍在新片面對生離死別（圖／方時娛樂 提供）

久違回歸戲劇演出的王俐人，則飾演一位年過半百、丈夫因心臟病驟逝而被獨自留下的女性角色。導演因角色背景設定，希望演員具備華僑氣質，並擁有海外生活經驗，最終選中曾旅居國外的王俐人，她在戲中詮釋年輕時隨丈夫移民美國、共同經營中國餐廳的人生歷程，為貼近角色狀態，不僅為戲增重，也多以素顏上鏡，展現角色歷經歲月後的真實樣貌。

王俐人為戲增重，幾乎以素顏姿態演出（圖／方時娛樂 提供）

