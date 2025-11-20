王俐人吃火鍋打包「一顆蛋」遭阻止爆氣！網友狂挺店家 老闆出面道歉了

娛樂中心／綜合報導

女藝人王俐人近日因「一顆蛋」與常去的火鍋店爆發爭執，引發網路熱議。19日她到台北市大安區的「樂活養生健康鍋」用餐，因打算將自助吧區的生蛋打包帶回家，被店員制止後氣憤難平，直接在Google評論留下 一顆星負評，痛批店家態度差、對客人「像在審小偷」，話題一出引發兩派論戰。

王俐人在評論區長文還原經過，表示當時取了一顆雞蛋，但餐後吃不下，便詢問店員是否能打包帶走。聲稱店家當下未提出異議，卻在10分鐘後由工讀生上前阻止，甚至要求她「把蛋拿出來歸還」。

廣告 廣告

王俐人在評論區寫下長文並打了一星。（圖／翻攝自Google）

王俐人不滿地表示：「如果不行外帶，應該在我索取袋子的時候就說清楚，為什麼事後才出面？」強調她自己是該店常客，一週至少造訪一次，「我不是貪那顆蛋，是不爽被當賊看。」不過，店家菜單上其實明白標註「自助吧食材禁止外帶」。王俐人仍批評現場處理方式欠妥，認為工讀生與經理都態度冷漠：「對我大聲講話，還丟下一句『妳要拿就拿吧，就這樣結束』，完全沒有服務業該有的尊重。」她直言，不是想挑毛病，而是認為員工的反應「太不專業」，會損害店家形象。

事件曝光後，網友意見分歧，不過多數留言挺店家：「吃到飽哪有能打包的」、「規定清楚寫著，不看就是自己錯」、「餐廳有權堅持規範」。但也有人認為雙方都可更圓融處理：「一顆蛋鬧到上新聞，何必呢？」

對於風波，據《EBC東森新聞》報導，火鍋店老闆黃先生今（20）日接受媒體訪問，表達歉意：「王小姐她不會是這樣的人啦，網路上我覺得好像用這種角度看，我覺得是偏頗的，我覺得她應該是不想要浪費食物，我真的很想要跟她道歉。」他也表示員工處理事情不細膩，日後將加強員工的服務訓練。

更多三立新聞網報導

為一顆雞蛋開戰火鍋店！王俐人昔開餐廳「慘賠上千萬」 經濟現況曝光

33歲男神錄影驚爆意外！高空慘墜重傷右腳幾廢「恐休養1年」電視台道歉

黃明志沒道歉只喊失業哭窮！雪碧淚嘆「連夢到謝侑芯2次」曝生前遺願

安芝儇深夜「比基尼放送」！超巨上圍不遮了 逆天長腿太犯規全網暴動

