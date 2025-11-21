王俐人吃火鍋「想把雞蛋帶走」遭拒 留負評遭炎上回應了！

【緯來新聞網】藝人王俐人近日因在一家火鍋店打包一顆雞蛋遭拒，並於網路留下負評，引發網友熱議，王俐人接受媒體訪問時回應此事，她表示不是因為一顆蛋生氣，而是員工的語氣、態度和處理方式讓她感到不滿。

王俐人留下負評。（圖／翻攝IG、Google Maps）

王俐人日前到台北大安區某火鍋餐廳用餐，從自助區拿了一顆雞蛋卻未吃完。她向店員詢問是否可外帶，但後來雞蛋遭店員收回。她表示店員語氣不佳，態度如對竊盜者，雙方發生爭執，讓她氣得上網給出一星評價，結果在社群平台掀起討論。



王俐人受訪時回應：「她(員工)在旁邊看我好像在看笑話，講話聲音也很大。」她強調不是因為一顆蛋動氣，而是認為員工的處理方式讓她感到不被尊重。她也表示：「我要跟老闆說對不起，讓你煩心了，因為我們這個真的不是一個什麼大事情，可是希望讓你知道，你的員工，有一些的員工真的很不OK，請不要讓他們把你的形象損失了。」



不少網友則認為店家事前已清楚標示「食材不得外帶」，認為王俐人未遵守規則，不應因雞蛋而責難店員。對此，火鍋店負責人表示，當時員工可能因忙碌而語氣較直接，造成誤會，「她也許是不想浪費食物，我們會再加強員工教育，必要時也應向王小姐致歉。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

《夫婦的世界》金喜愛再當犀利人妻 狠嗆：這女人為什麼在這

趙小僑代言「兒童保健品」出包首露面 強硬要求廠商「設專線」