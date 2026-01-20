王俐人吃胖一圈！ 大素顏扮演遺孀

王俐人在電影《終不悔 4:44》超齡演出。（ 方時娛樂提供）

由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。導演、演員與全體劇組齊聚一堂，依循傳統開鏡儀式祈求拍攝順利，久未拍戲的王俐人挑戰超齡演出，吃胖一圈，還素顏上陣。

《終不悔 4:44》由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，長期在海外進行影像創作的他，此次選擇回到台灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成一部專為電影節與國際影展而生的作品。郭佩霖表示，《終不悔 4:44》是一部關於「失去之後」的電影，希望透過極為內斂的敘事與影像語言，描繪人在面對摯愛離去後，那些難以言說卻真實存在的心境。

黃河片中女友癌逝的悲傷男子。

片名中的「4:44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量。導演也分享，這個數字不只是時間的指示，而是一種狀態——提醒人們，即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。

賴雅妍在新片面對生離死別

演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出。三位演員三段故事皆以細膩而富層次的表演風格受到肯定，且因本次以影展為導向的藝術電影，劇本深度與角色挑戰性而投入演出對演員們，為作品注入高度情感張力。賴雅妍論及婚嫁男友因為意外離世的女子。

張鈺凰(右)監製電影《終不悔 4:44》日前開鏡。

久違戲劇演出的王俐人，王俐人飾演年過半百，丈夫因心臟病逝去被獨留的女士，因為導演希望演員有華僑感，最好有海外生活經驗，所以她選到王俐人，飾演年輕跟丈夫移民美國開中國餐廳的女士，除了為戲增重，多半素顏演出。

黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式。

在製作上，《終不悔 4:44》亦展現國際合作視野，特別邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，結合不同文化背景的影像美學，在台灣實景拍攝，形塑獨特而安靜、富詩意的視覺風格。本片由張鈺凰擔任監製，她表示，希望能支持更多具有國際視野與藝術深度的台灣原創電影，讓創作者能夠專注於作品本身，也讓台灣電影有機會被更多國際影展看見。

《終不悔 4:44》目前已進入正式拍攝階段，未來將以國際影展為主要發展方向，期望透過這部作品，傳遞屬於台灣的細膩情感與影像能量。

