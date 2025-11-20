王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了

藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。

王俐人。（圖／中天綜合台提供）

王俐人表示，她從自助吧拿了一顆蛋後吃不下，向店家要袋子準備帶走，卻在10分鐘後被工讀生強硬要求歸還，讓她不滿未及時提醒。店家Menu上其實明確標示「吃到飽自助吧禁止打包」，但她稱並不知情。

王俐人在該火鍋店Google評論留下一星負評開嗆。（圖／翻攝自臉書＠Lisa Wang 王俐人）

她也指控工讀生態度差、經理在旁冷眼旁觀，甚至以大聲語氣回應，使她覺得被羞辱。她強調自己是常客，不是為了「一顆蛋」生氣，而是對店家服務態度失望，認為會影響店家形象。

根據《ETtoday》報導，老闆黃先生針對此事出面道歉，表示工讀生可能忙碌未婉轉提醒，店方反應確實讓客人尷尬，將加強教育訓練。他相信王俐人並非為蛋計較，希望以和為貴，也希望外界理性看待評論。

