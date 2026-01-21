王俐人回歸戲演戲 《終不悔 4:44》為戲素顏、增重上鏡

記者潘鈺楨報導／由黃河、賴雅妍、王俐人主演的電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。導演、演員與全體劇組齊聚一堂，依循傳統開鏡儀式祈求拍攝順利，也象徵這部作品正式啟程。

《終不悔 4:44》由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，長期在海外進行影像創作的他，此次選擇回到台灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成一部專為電影節與國際影展而生的作品。郭佩霖表示，《終不悔 4:44》是一部關於「失去之後」的電影，希望透過極為內斂的敘事與影像語言，描繪人在面對摯愛離去後，那些難以言說卻真實存在的心境。

片名中的「4:44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量。導演也分享，這個數字不只是時間的指示，而是一種狀態——提醒人們，即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。

演員陣容方面，由黃河擔綱男主角，女主角則由賴雅妍與王俐人演出。三位演員三段故事皆以細膩而富層次的表演風格受到肯定，且因本次作品定調為影展導向的藝術電影，劇本深度與角色詮釋對演員們更具挑戰，當然也期待為作品注入更高度的情感張力。

角色設定上，賴雅妍飾演一名原已論及婚嫁，卻在意外中失去摯愛的女子；黃河則詮釋痛失因癌症離世女友的男子，兩人皆在劇中承載深層的失落與哀傷。久違回歸戲劇演出的王俐人，則飾演一位年過半百、丈夫因心臟病驟逝而被獨自留下的女性角色。導演因角色背景設定，希望演員具備華僑氣質，並擁有海外生活經驗，最終選中曾旅居國外的王俐人。她在戲中詮釋年輕時隨丈夫移民美國、共同經營中國餐廳的人生歷程，為貼近角色狀態，不僅為戲增重，也多以素顏上鏡，展現角色歷經歲月後的真實樣貌。

在製作上，《終不悔 4:44》亦展現國際合作視野，特別邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，結合不同文化背景的影像美學，在台灣實景拍攝，形塑獨特而安靜、富詩意的視覺風格。本片由張鈺凰擔任監製，她表示，希望能支持更多具有國際視野與藝術深度的台灣原創電影，讓創作者能夠專注於作品本身，也讓台灣電影有機會被更多國際影展看見。

《終不悔 4:44》目前已進入正式拍攝階段，未來將以國際影展為主要發展方向，期望透過這部作品，傳遞屬於台灣的細膩情感與影像能量。

