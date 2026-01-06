王俐人嫁小7歲老公驚傳5年婚姻觸礁 首鄭重回應：有離時會說

49歲女星王俐人曾演出過 《麻辣鮮師》、《超人氣學園》等，2021年她和小她7歲演員老公林琮軒閃婚，至今沒辦婚禮，今(6日)傳出兩人已經低調離婚。稍早王俐人回應媒體，強調沒離婚，也表示自己生活很平淡無聊，苦笑說有離婚時會告訴大家。

王俐人先前將重心放在副業開設餐廳，去年因餐廳收攤她再度復出演藝圈，今卻被周刊報導已離婚，據《TVBS新聞網》報導，她喊冤回應真的沒離婚，前幾天才上通告談婚姻，並表示早上手機沒訊號，等到有訊號時發現親友一堆關心訊息，讓她哭笑不得。

王俐人澄清和老公關係無異狀，開玩笑說：「有離時我一定會跟你們說啦！我的人生很無聊的，謝謝你們還願意關心我。」而《鏡週刊》今報導，王俐人去年借名給朋友開日料餐廳，沒想到朋友人間蒸發，導致她雖遭被迫扛債和收存證信函，多重壓力下，傳出王俐人低調跟朋友承認已經離婚，還說「分了比較輕鬆。」但她稍早鄭重否認有此事。

外型甜美的王俐人感情史相當豐富，早年和初戀男友交往11年，每每要分手，初戀男友總有極端念頭；而她最著名的緋聞對象是王少偉，最後選擇從戀人退回好友，雙方沒交惡；2013年傳與新航台灣分公司總經理曾國銘好事近，不了了之；2017年與餐飲小開常家豪爆出交往，但8個月後分手；2021年她宣布與林琮軒結婚，男方竟選在廁所求婚，還用紙摺戒指代替鑽戒，令她無奈笑說會永生難忘。

