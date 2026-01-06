王俐人幫友扛債500萬遭爆離婚小7歲尪！他4年前廁所求婚 僅用紙摺戒指

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

女星王俐人去年幫朋友開店，卻背上500萬債務還被告上法院，沒想到一波未平一波又起，今（6）日被爆出她在幾個月前已經與小7歲的男演員老公林琮軒離婚，4年婚姻正式結束，而之所以消息會傳出，是因為她私下跟友人吐露心聲。

王俐人被爆離婚。（圖／翻攝王俐人臉書）

據《鏡週刊》報導，王俐人、林琮軒於2021年12月7日登記結婚，但是之後都沒有辦婚禮，當年求婚的情形，則是林琮軒在廁所單膝下跪，用紙摺成戒指，蜜月則是出差順便去的，讓王俐人又生氣又無奈，而之後王俐人只要提起補辦婚禮一事，男方都以「家族太複雜、人太多」為理由搪塞，就連王俐人想要的愛心型粉鑽，要價上百萬元，林琮軒竟回「不如去後站買鋯石」，讓人傻眼。

婚後夫妻倆住在女方家，一起經營私廚，外人看起來兩人感情甜蜜，但事實上卻是摩擦不斷，包含經濟壓力、演藝事業觀念，以及林琮軒與岳母相處問題等，再到去年王俐人掛名日料店負責人，友人卻人間蒸發，留下500萬的債務。在多重壓力之下，婚姻終於走到盡頭，傳出兩人於去年底和平分手。

