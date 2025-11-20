王俐人打包雞蛋被攔！怒噴店家留1星負評 網一看全逆風：奧客啊

王俐人日前因為一顆雞蛋不能打包帶回家，槓上火鍋餐廳，還氣憤留下1星負評。（圖／中時資料照）

模特兒出道49歲女星王俐人，近期造訪大安區當地一間知名火鍋店用餐，結果卻因為一顆雞蛋和店內人員發生爭執，事後更跑到該餐廳的Google評論留下一星負評，事件曝光後，網友竟一面倒力挺店家，形容王俐人根本是奧客。

王俐人昨（19日）晚間跑到該間餐廳的Google評論留下一星負評，氣憤表示自己是至少一周光顧一次的常客，然而當天因為吃不下，所以要了一個袋子想要打包回家，痛斥店員為了一顆蛋，「對待客人像對待小偷」。

王俐人質疑，若雞蛋不能帶走，那店家為何不在給袋子之前告知？指控工讀生態度強硬，要求她把雞蛋還回自助吧檯，但她認為客人碰過的東西，不太可能放回原位，再加上店家並無明文告示，雞蛋不能外帶或打包，「不要到最後因為我說不好意思我不知道不能拿蛋，再拿起Menu跟我說小字有寫！」

除了工讀生的態度不禮貌又糟糕，王俐人更點名當天的主管經理，在旁邊笑著看待一切的發生，「所以通常妳來時那個今天不在的女服務讓你都把蛋拿回家啊！」、「你要拿回家， 我今天給妳拿啊！ 就到此為止吧！」讓王俐人相當生氣，覺得被視為想偷蛋回家的客人。

最後，王俐人跟店家老闆喊話，「我知道你們生意很好，也不缺得罪我一個小芝麻客人。不過，今天這件事是非常不尊重，而且故意要耍惡勢力給客人丟臉，所以我一定要讓你知道」，直指當天的主管和員工把餐廳形象搞砸，還想讓她丟臉，「不要為了堅持一顆雞蛋壞了形象！而且不安撫還故意要更大聲讓我丟臉是嗎？」

消息曝光後，隨即在網路上發酵。不少網友指出，該店家確實有明文規定，自助吧檯的食材不可以外帶打包，且對於大多數餐廳或顧客來說，已經是基本常識，紛紛批評王俐人的行為根本是奧客。也有人看不下去，紛紛跑去刷5星好評支持店家。

據《ETToday新聞雲》報導，該店家老闆向王俐人表達歉意，盼雙方以和為貴。他愧疚說道，是員工講話太直接，才會造成客人的尷尬，這是他們餐廳要檢討的，「我們責無旁貸！」同時也希望網友們在評論時理性留言。

★《中時新聞網》提醒：不良示範，請勿模仿。

