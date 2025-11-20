王俐人氣炸公審火鍋店！「留一星負評」揭原因 反遭嗆奧客

王俐人近日到某火鍋店用餐時，因外帶雞蛋與該店服務員引發衝突。（圖／翻攝自王俐人臉書）





女星王俐人過去在《麻辣鮮師》中飾演林正美一角而出道，昨（19）日她在社群透露自己在Google評論中對一間位於台北市大安區光復南路的養生火鍋店留下一星負評，還寫下長文控訴服務員對待客人「像對待小偷」，不過，事件起因曝光後，不少網友一面倒力挺店家，痛批她不僅行為奧客，評論還錯字連篇，引發熱議。

王俐人透露，自己一週至少光顧一次該火鍋店，已經是該店會員，沒想到當天用餐時，她因食材吃不完而向店員要了一個袋子打包，準備將吃不完的青菜與自助吧的一顆雞蛋帶走，豈料，在自己打包過後，店員才前來告知雞蛋不能外帶，要求她將雞蛋還回去，讓王俐人相當不滿。

廣告 廣告

王俐人在IG限時動態公審該火鍋店。（圖／翻攝自王俐人IG）

王俐人在IG限時動態公審該火鍋店。（圖／翻攝自王俐人IG）

王俐人認為，「通常客人已經碰過了的東西應該不能再放回去吧？」而店員也解釋，並不會放回去，會由員工自行解決，更詢問是否要請老闆來處理，最後由主管出面解決，疑似語氣強硬表示，「你要拿回家， 我今天給妳拿啊！ 就到此為止吧！」 讓她無言反問：「先生～請問我來吃一鍋3百多塊錢的火鍋，也沒吃你什麼是故意要來偷蛋回家的嗎？！」

王俐人更在評論中喊話老闆，批評該店服務員不僅態度不尊重，「不安撫還故意要更大聲讓我丟臉是嗎」，留下一星負評後，又在IG發佈限時動態公審店家，不過，不少網友見狀卻一面倒力挺店家，認為她的行為如同奧客，更批評她寫下長文評論卻錯字連篇，「她是不是沒讀書阿？錯字有夠多」、「誰會把自助吧東西帶回家」，而王俐人也親自回應網友，「你不知道來龍去脈亂評論好嗎？」



【更多東森娛樂報導】

●心軟當保人！《麻辣鮮師》女星反遭盜名詐騙：窩囊廢

●館長情勢逆轉？鄉民揭大師兄態度放軟原因

●小瑋被逼睡館嫂「關鍵對話」還原 館長認：老婆不那個

