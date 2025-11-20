王俐人為1顆蛋火大留1星評論遭網酸 老闆出聲緩頰並道歉

女星王俐人社群抱怨店家，卻反遭網友開酸。（翻攝王俐人臉書粉專）

女星王俐人昨（19日）在社群抱怨，晚餐到北市一家火鍋店用餐，離開時向店員要袋子裝自助吧的蛋，卻因對方態度起爭執，事後她火大給出一星Google評論，不過網友似乎不太買單，反酸她沒遵守店家規定，還錯字連篇，對此，店家老闆則緩頰，認為王俐人只是怕浪費，員工則是未能婉轉表達，也為此向她致歉。

王俐人昨（19日）在社群曬出一星評論，還要網友們去看看她為何只給一顆星，還稱店家再近再方便都不願再去消費，只見她在店家Google評論頁面留下長文，主要目的是「寫給這家店老闆看的」，王俐人抱怨晚餐想打包蛋回家，第一時間要了袋子店員沒反映，約過10分鐘來了一名PT要她歸還蛋。

王俐人不滿，店員第一時間沒告知，在她表態不知道店家規定時，對方則拿起菜單表示規定都有寫，她認為處理過程非常不尊重、甚至有意讓客人丟臉，還特別點名店內主管；不過，文章引來不少網友到Google評論頁面幫老闆補血，甚至跑到王俐人社群留言質疑「誰會把自助吧的東西打包帶回家？」另外王俐人文章錯字不少，也意外成為討論焦點。

王俐人留下一星評論。（翻攝業者Google評論）

一顆蛋引發如此爭執，恐怕也讓火鍋店老闆始料未及，今（20日）老闆陸續接受媒體電訪，他緩頰表示，王俐人應是怕浪費食物，而非為了一顆蛋生氣，認為她和員工都不是壞人，應是工讀生在忙，沒有婉轉表達，老闆也為此向王小姐致歉，還說自家員工很自責，未來也會加強教育訓練。





