王俐人爆離婚又背債！親吐婚姻現況：我們目前很好

王俐人今（7）日遭爆與小7歲的演員老公林琮軒離婚。（圖／翻攝自王俐人臉書）





49歲女星王俐人憑藉出演《麻辣鮮師》走紅，今（6）日週刊爆料，她去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務，數月前又悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年婚姻，對此，王俐人稍早也回應《EBC東森娛樂》，透露目前夫妻感情狀況及私廚經營情形。

王俐人表示，今天一看到報導也很驚訝，原本不小心將手機開成飛航模式，直到後來才發現時訊息不斷跳出，強調自己昨晚就有被問及此事，但她都接連否認，「我覺得她這個新聞可能就是資訊有誤」，同時也澄清私廚並沒有歇業，「沒有歇業！其實生意很好，還活得好好的」。

至於與老公的婚姻狀況，王俐人也表示：「我們目前很好，但是今天這件事情讓他應該很不知所措。」強調自己沒有離婚，與老公感情十分融洽。另一方面，王俐人也透露她近期都忙於拍攝電影《終無悔4.44》，是她睽違多年再次出演電影，希望大家多多支持。



