王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」

王俐人被爆出結束4年婚姻。（圖／翻攝臉書／王俐人）

49歲女星王俐人近年接連陷入人生風暴，繼去年因「好心掛名」擔任日料店負責人，意外背上高達500萬元債務、遭債主告上法院。據《鏡週刊》報導，王俐人早在數月前已與小7歲的演員丈夫林琮軒辦妥離婚，結束近4年的婚姻。據了解，離婚消息傳出，是她在與朋友閒聊時淡淡表示「分了比較輕鬆」，語氣平靜卻令人唏噓。

王俐人與林琮軒於2021年12月登記結婚，從求婚、婚禮到婚後生活處處不合常規。據傳，當時林琮軒未經計畫，在廁所單膝下跪，以紙摺戒指求婚，無鑽戒、無蜜月，結婚後也從未舉行婚禮。對於王俐人多次提出補辦婚禮，林琮軒起初以「家族複雜」推託，後來坦承因父母離異，不知如何協調雙親出席事宜。

婚姻中的許多瑣事也逐漸累積摩擦。王俐人曾透露，自己喜愛心型粉鑽戒指，但林琮軒一句「不如去後站買鋯石」讓她哭笑不得。兩人婚後同住王俐人娘家，並共同經營私廚，表面看似恩愛，實則爭執頻仍，從財務壓力、演藝事業分歧，到林琮軒與岳母相處不睦，成為導火線。

某次因私廚缺蛋，王俐人請林琮軒將5顆雞蛋帶到店裡，卻被母親誤會他要全部食用，場面尷尬，最後王俐人親自出面解釋才化解誤會。

此外，王俐人近年副業經營不順，曾投入私廚「不二煮藝」經營，卻燒光積蓄。2023年6月，更因替友人掛名擔任日料店「若真間 割烹料亭」負責人，在對方失聯後背負500萬元債務，面對債權人追討、法院信函與冷嘲熱諷，讓她情緒崩潰，只能走法律途徑。

另一方面，林琮軒的演藝事業也未見起色，甚至傳出王俐人曾過度干涉他的職涯規劃。重重壓力下，這段婚姻終於在去年底劃下句點，兩人和平分手，王俐人身邊友人透露，她坦言擺脫婚姻束縛後「反而覺得輕鬆多了」。

