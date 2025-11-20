王俐人留1星負評「狂錯字」！怒公審火鍋店 反遭罵奧客

王俐人發文公審火鍋店反遭批奧客。翻攝王俐人臉書

49歲女星王俐人昨（19日）在IG限時動態與Google評論公審一間位於台北市大安區延吉街的養生火鍋店，事件起因是她想將自助吧的一顆雞蛋與部分青菜打包外帶，卻遭店家拒絕，王俐人氣得留下1星負評，還在限動怒批：「不安撫還故意要更大聲讓我丟臉是嗎？」沒想到網友看完後不僅沒同情，反而一面倒挺店家，痛批她是奧客行為，甚至還發現她留言錯字連篇，掀起二次風波。

想打包自助吧雞蛋遭拒 王俐人批主管故意讓我難堪

王俐人當天在火鍋店用餐時，因為吃不完食材，向店員要了一個袋子打包，她原本準備將剩下的青菜與一顆自助吧雞蛋一同帶走，但沒多久店員上前告知雞蛋不能外帶。王俐人認為雞蛋已被她碰過，理應無法放回自助區，對店家回收再利用的說法感到不解，後續主管出面處理時，語氣疑似強硬：「你要拿回家，我今天給妳拿啊！就到此為止吧！」讓她覺得被羞辱，態度非常惡劣。

王俐人發文公審店家。翻攝IG@lisawanglijen

網友反轟自助吧本來就不能外帶 一面倒挺店家

王俐人氣得當場留下1星評論，指控店員「沒有服務精神」，並在IG限動繼續批評店家處理方式，許多網友都留言表示：「誰會把自助吧的東西打包回家？」、「餐廳早就明定自助吧食材不能外帶，這是基本常識。」還有人指出，若店家因通融而放行一次，未來其他顧客也會跟進效仿，造成困擾，「今天讓妳帶，明天大家都要帶。」即使有人覺得店員說話方式可以再婉轉，但輿論幾乎一致認為王俐人的行為不妥。

王俐人在google評論留言。翻攝店家評論

錯字連篇引爆第二波嘲諷潮 王俐人形象再受重創

除了行為被批「奧客」外，王俐人在Google留下的負評更因為錯字連篇成為笑柄。她在留言中將「不常進店」誤寫成「不長進店」、「應該」寫成「因該」，甚至把「身為經理」打成「生為經理」，讓網友看傻直呼：「她是不是沒讀書？」、「錯字太多，看不懂她在氣什麼。」



