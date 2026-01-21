王俐人睽違多年拍片吃肥！不計形象素顏上陣又露出雙下巴

【緯來新聞網】黃河、賴雅妍、王俐人主演電影《終不悔 4:44》，近日於台北舉行開鏡儀式。久違演出的王俐人，飾演年過半百、丈夫因心臟病過世，因為導演希望演員有華僑感、有海外生活經驗，所以選中她，除了為戲增重，多半都是素顏演出。

王俐人睽違多年演出，頂著素顏上陣。（圖／方時娛樂提供）

《終不悔 4:44》由旅居紐約多年的台灣導演郭佩霖執導，長期在海外進行影像創作，此次選擇回到台灣拍攝，期望以更貼近土地與人心的方式，完成一部專為電影節與國際影展而生的作品。



片名中的「4:44」源自「天使數字」的象徵意涵，代表守護、陪伴與在無形中仍然存在的力量。導演也分享，這個數字不只是時間的指示，而是一種狀態，提醒人們，即使重要的人無法再回到身邊，那份情感與連結仍會以不同形式，持續影響生命。

黃河很適合演藝術片。（圖／方時娛樂提供）

黃河擔綱男主角、女主角則由賴雅妍與王俐人演出。三位演員、三段故事皆以細膩而富層次的表演風格受到肯定，且因本次以影展為導向的藝術電影。



在製作上，《終不悔 4:44》特別邀請泰國籍攝影師擔任攝影指導，結合不同文化背景的影像美學，在台灣實景拍攝，形塑獨特而安靜、富詩意的視覺風格。本片由張鈺凰擔任監製，她表示，希望能支持更多具有國際視野與藝術深度的台灣原創電影，讓創作者能夠專注於作品本身，台灣電影也更有機會被更多國際影展看見。

賴雅妍在新片面對生離死別。（圖／方時娛樂提供）

