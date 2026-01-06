王俐人被爆離婚氣炸「根本瞎掰」 親吐夫妻感情現況

【緯來新聞網】女星王俐人結婚4年多，今（6日）卻被爆料早已恢復單身，傳出數個月前就和小7歲演員老公林琮軒辦妥離婚手續，坦言「分了比較輕鬆」。對此，本人起床後看到新聞極度傻眼，立刻駁斥離婚傳言，怒轟：「真的很離譜」。

王俐人被爆與小7歲演員老公林琮軒離婚，本人氣炸澄清謠言。（圖／翻攝自Ryan 林琮軒臉書）

王俐人與林琮軒在2021年12月7日登記結婚，但結婚至今始終沒辦婚禮，今天甚至傳出2人離婚的消息。據《ETtoday星光雲》報導，王俐人十分不悅，透露起床就收到一堆簡訊，問她離婚心情還好嗎？她提到這2天要募款晚宴的東西，還在準備拍電影，行程相當忙碌，痛批離婚的新聞「根本瞎掰」，強調結婚4年來，夫妻倆還是正常生活，「如果有離婚真的會講」。



外界好奇2人的感情狀況，王俐人表示，她和老公的個性本來就天差地別，溝通上當然也會有問題，自己去年也發生很多事情，雖然不能說很恩愛，或愛到一個不行，但明明生活過得好好的，不滿被造謠，老公也開始憂鬱，「他都不講話，只說大家都這樣說，我們有很多事沒有去處理，但背債是真的有，離婚是真的沒有」。



至於外傳老公和丈母娘的關係緊張，王俐人澄清，那是在節目上講生活上的小事，只是節目效果。因為媽媽很計較，當時因為私廚沒有蛋，她就叫老公回去拿，媽媽就很不高興，相反地婆婆就比較開明，「會希望我們開心就好，要吃飯等等我們都不會在意」，但她相當不開心，節目內容被拿來說成離婚原因，「是不是也很離譜？」

