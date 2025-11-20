王俐人「打包雞蛋」留負評挨轟奧客 火鍋店老闆歉

火鍋店遭女星王俐人留一星負評，老闆出面致歉。（圖／東森新聞）





女星王俐人到連鎖火鍋店用餐打包雞蛋，卻引發糾紛。王俐人指控店家給她袋子後，10分鐘後竟叫她拿出來還回去，把她當小偷，她氣到在Google Map上留下一星負評。但店家在菜單和牆上都有寫下「附餐禁止打包」，因此王俐人遭網友砲轟是奧客。不過老闆致歉，會加強員工訓練，想親自向王俐人道歉。

飾演《麻辣鮮師》出道、出演多部人氣戲劇的通告藝人王俐人，最近被網友發現在火鍋店的Google map評論區留下一星負評，寫下她「拿了一顆蛋，卻被當小偷看」。王俐人稱她吃不下，要了塑膠袋把蛋放進去，結果10分鐘後，一位兼職人員卻強硬要她還雞蛋；另一位主管態度更差，說「你要拿回家，我今天給你拿，就到此為止」，讓王俐人怒批非常不尊重，但言論卻遭網友抨擊是奧客。

火鍋店老闆黃先生：「王小姐她不會是這樣的人啦，網路上我覺得好像用這種角度看，我覺得是偏頗的，我覺得她應該是不想要浪費食物，我真的很想要跟她道歉。」

店家規定，主餐吃不完可以打包，只要肉煮熟就好，但附餐包含麵、飯、雞蛋一律不能打包，菜單和牆上都有告知。業者稱給袋子後，才發現王俐人裝了蛋，因此兼職夥伴才向主管反應。但王俐人表示，雖然多次用餐，但不知道這項規定，吃300多塊的火鍋，不可能故意偷蛋回家。

用餐民眾：「我們就算沒有吃完，就是那顆蛋好好的，都會再退回去，對他們（店家）會自己再做處理。」

業者致歉後，王俐人則表示，認為這件事沒有誰對誰錯，有問題的只是那位員工的態度和處理方式。

食品藥物管理科科長林冠蓁：「已送至消費者桌上的雞蛋，不得再提供其他消費者食用，應予以報廢或作為廚餘處理。」

事後火鍋店把蛋回收，員工自己吃掉，這間火鍋店平時不只王俐人，還有多位藝人都會上門，如今打包規定惹議，但這餐讓人吃得一肚子氣。

