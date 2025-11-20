王俐人「拿蛋不成」給一星遭炎上 臉書被罵翻本人回26字全場看傻

王俐人不滿火鍋店不給外帶雞蛋，氣得給一星還留言大罵店家。（圖／資料照）

從電視劇《麻辣鮮師》第二代出道的49歲女星王俐人，日前因外帶自助吧雞蛋遭制止，憤而到店家的Google Map上給一星負評，網友看完後一面倒力挺店家，痛批王俐人根本奧客，丟臉至極。

王俐人洋洋灑灑在Google Map評價上留了近千字文一星負評，表示因為知道老闆不長（常）進店，特意讓對方知道平常店裡服務不好，稱自己在自助吧拿了一顆蛋，但因為吃不下了，才會要一個袋子想外帶。沒想到都裝完10分鐘，店員才來說蛋不能外帶，而值班主管全程在旁邊看笑話，還大酸「今天平常讓你外帶蛋的那位女服務生不在啊」，明明花了300多元吃火鍋，卻好像為了偷一顆蛋而來，「經理沒給PT建立一個好榜樣，難怪他們覺得這樣的口氣行為都是因（應）該的」、「為了一顆蛋壞了形象，不安撫還故意更大聲給我丟臉」。

但網友看完後不領情，加上錯字連篇，將近50人留言大罵：「一顆蛋就看清楚你的格調」、「沒常識不要出來吃飯，誰會把自助吧的東西打包帶回家？家裡吃不起蛋嗎」、「我以為自助吧不能外帶是常識」、「整篇錯字那麼多，丟臉死了」、「活到快50歲還不知道吃到飽不能外帶，好意思說自己是常客」、「看一個人平常的行為就知道推薦的東西有沒有價值了」、「連一個雞蛋也要A，是要店員對妳態度多好」、「再光顧久一點，您可能認為以妳常客vip身份，能打包的東西可以愈來愈多，以後一次打包一組十顆蛋都沒問題了是吧？」。

對此王俐人回26字：「謝謝大家這麼關心這件事情，人生會遇到很多事， 正能量很重要」，還趁機推銷他的「能量線香」，讓全場傻眼，也有網友諷刺：「我比較想跟你買優惠的雞蛋」。

王俐人臉書遭網友罵翻，卻趁機幫自己產品業配，讓網友全看傻。（圖／翻攝自臉書）

