王俐人2爭議不斷！曝挺友借名慘背「500萬債務」

娛樂中心／王靖慈報導

49歲女星王俐人，日前在火鍋店因不被店家允許外帶一顆雞蛋，憤而留下負評，事件曝光後，王俐人不僅沒討拍成功，還被網友炎上。沒想到爭議沒過多久，王俐人近日又被媒體指出，因好心借名給餐飲同業林姓廚師當日本料理店的法定負責人，而捲入巨大債務危機。





王俐人「雞蛋奧客」爭議未平再捲風波！挺友借名慘背「500萬債務」

王俐人傳出因借名給友人開餐廳當負責人，遭友人跑路，讓她背上500萬巨債。（圖／翻攝「lisawanglijen」IG）

根據《鏡週刊》今（3）日的報導，這場「借名風波」從今年初開始。一名林姓廚師以「師徒失和」為理由，希望王俐人能掛名日本料理店的負責人，還說如果沒人幫忙，餐廳會直接倒閉。王俐人基於義氣便答應，沒想到6月起店家財務出現嚴重問題，林姓廚師更是完全失聯，電話、社群全部消失，瞬間「神隱」。債主無法找到真正的經營者，只好把矛頭指向王俐人，要求她負責償還高達500萬的負債。

廣告 廣告

更尷尬的是，王俐人本人的形象早就在「雞蛋事件」中受傷。上個月19日，她因為火鍋店不讓她外帶自助吧雞蛋，怒留一星評論，指控店家態度惡劣，之後還在個人IG限時動態「續戰」。事件延燒後，王俐人11月21日在臉書發文，感謝大家的熱烈討論，並強調重點不是蛋，而是店家態度，還表示想點療心香、善緣香放鬆身心。













王俐人「雞蛋奧客」爭議未平再捲風波！挺友借名慘背「500萬債務」

王俐人臉書針對外帶蛋事件發文。（圖／翻攝「Lisa Wang 王俐人」臉書）

大批網友完全不買單，反而讓罵聲更大，大量留言質疑她「奧客行為」，認為吃到飽不能外帶是基本常識，並批評她的評論情緒化，紛紛留言酸：「妳自己做過餐飲業還不知道規矩？」、「常識常識！吃到飽不能外帶好嗎？」、「看不出妳有反省，只看到責怪店家」。一顆雞蛋延伸出的爭議至今還沒完全結束，現在又傳出500萬債務危機，讓王俐人如同受到了雙重打擊。

王俐人「雞蛋奧客」爭議未平再捲風波！挺友借名慘背「500萬債務」

網友不滿意王俐人的說詞，甚至批評她的態度。（圖／翻攝「Lisa Wang 王俐人」臉書）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：王俐人「雞蛋奧客」爭議未平再捲風波！挺友借名慘背「500萬債務」

更多民視新聞報導

辛龍喪妻5年罕露面！親揭「1消息」嗨翻歌迷

只為500元！他硬逼少年路邊「脫光下跪」唱沈文程歌

TWICE現身日本！ 子瑜「反差感」穿搭網暈爛

