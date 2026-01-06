王俐人4年婚告吹！爆離婚小7歲演員老公 嘆：分了比較輕鬆

【緯來新聞網】49歲女星王俐人近年遭遇人生挫折，先是因「好心借名」替友人開店，結果背上500萬債務，慘被債主告上法院，如今更爆出婚姻觸礁，傳出她早在數個月前就和小7歲演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，感嘆：「分了比較輕鬆」。

王俐人和林琮軒驚傳已經離婚。（圖／翻攝自Ryan 林琮軒臉書）

王俐人與林琮軒在2021年12月7日登記結婚，但結婚至今始終沒辦婚禮，就連求婚都十分荒唐，林琮軒當時情緒一來，直接在廁所單膝下跪，用紙摺戒指求婚，而且蜜月更是出差順便去，讓王俐人十分無奈。



王俐人曾抱怨，每當談到要補辦婚禮，林琮軒總以「家族的人太多、太大」為由搪塞，後來才解釋是因為家人在台北跟宜蘭，「因為父母離異，我是跟媽媽長大的，不知道該怎麼協調！」另外，她鍾愛心型粉鑽，動輒上百萬元，沒想到林琮軒建議「不如去後站買鋯石」，讓她哭笑不得。



根據《鏡週刊》報導，婚後男方住進女方家，夫妻倆一起經營私廚，不料林琮軒和丈母娘卻多次摩擦，最經典的是因一台冰箱鬧不合，王媽媽擔心女兒餓肚子，於是在冰箱塞滿食物，有次私廚剛好沒雞蛋，王俐人請林琮軒拿5顆雞蛋到店裡，結果被誤會是要一個人吃光，最後還得由她親自打電話澄清，才化解尷尬場面。



婚姻已出現危機之時，王俐人又因餐飲投資遭受龐大壓力，她掛名擔任朋友餐廳的負責人，結果友人突然消失，留下500萬元爛帳，只能由她承擔。因此，在經濟和生活的雙重壓力下，這段婚姻最後畫下句點，2人和平分手，她沒有太大反應，只是淡淡向周遭友人表示：「分了比較輕鬆」，令人不勝唏噓。

