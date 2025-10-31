王偉忠私約「典Lu」夫妻見證幸福！ 他曝Lulu常提「這三字」：看得出用心

四季線上／陳軒泓 報導

舞台劇《明星養老院》2.0 即將於11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出，新婚的陳漢典在排練時把劇本中的「共居空間」頻頻說成「同居空間」，讓監製王偉忠笑說：「漢典！你不要因為終於可以合法同居，就改台詞！」王偉忠也分享，漢典結婚之後，人變得很穩定，真的變大人了。

陳漢典頻改舞台劇台詞，被王偉忠虧（圖／金星文創提供）

陳漢典演出《明星養老院》五年，他飾演專門觀察分析銀髮族生活型態的研究人員，進入這所只住明星的養老院裡，與曾紅極一時的大明星真心交往，互相關懷，陪著大家共度難關。這五年來演藝圈變化很大，陳漢典也從單身變成已婚人夫，一同演出的方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘也都紛紛恭喜，郎祖筠還調皮地在排練時哼唱結婚進行曲，迎接陳漢典講出劇中的開場白，現場一片歡樂、喜氣洋洋。

王偉忠（左）一路看陳漢典成長，開心他變大人了（圖／金星文創提供）

王偉忠表示，陳漢典在影劇圈多年，主持、唱歌、演戲也演電影，一直摸索方向，他也看到這些年漢典一直在變化，而 Lulu 則一直比較穩定。兩人交往結婚之後，王偉忠說，「漢典找到 LuLu，就是找到人生的定海神針，人生有了基石，像個大人了！」，而他最近也請這對小夫妻吃飯，王偉忠透露，Lulu 言談中常常提到「我先生」，看得出兩人用心經營事業也用心經營家庭，他也發現漢典還變帥了，真的很為他開心。

Lulu、陳漢典日前完成登記結婚（圖／天地合娛樂、民間友人提供）

