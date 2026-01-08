王偉忠、張小燕、胡瓜現身 送林光寧最後一程

王偉忠昨上台致詞悼念林光寧。（陳俊吉攝）

修杰楷8日現身追思會，是他陷閃兵風波後首度公開露面。（陳俊吉攝）

張小燕昨在追思會上擁抱Summer。（陳俊吉攝）

胡瓜8日身穿一身白到場致意。（陳俊吉攝）

林熙蕾8日低調現身追思林光寧。（陳俊吉攝）

資深藝人林光寧去年12月13日辭世，8日舉行追思紀念會，演藝圈綜藝教母張小燕、綜藝天王胡瓜丁柔安夫妻檔與女兒小禎、金曲歌后楊乃文、修杰楷、曾國城、林熙蕾等都到場送林光寧最後一程。

資深製作人王偉忠昨致詞哀悼相識40年老友林光寧，盛讚老友林光寧是一個快樂靈魂的人，「祝他好，也希望大家開開心心」，並說當年聽朋友提起林光寧，形容他什麼都會、能力很強，對林光寧的獨特嗓音與外型特別有印象。

王偉忠曾跟林光寧一起錄製節目，「這個人真的不得了，不只是演短劇、做表演，連臨時需要點子，他都能馬上接上，陪著我們一起瘋、一起聊」，並提到他們過去進入娛樂圈，「就是幾個臭皮匠，能撐起一檔節目、養活一個家就很了不起了。光寧也是這樣的人，他把家顧得很好，把孩子養大，對嫂子也非常好。看到家人都好好的，他一定會很欣慰。」

77歲的張小燕姐近年鮮少公開露面，昨頭戴毛帽、戴墨鏡，身穿白色風衣低調到場致意，看起來狀態不錯。胡瓜形容會場內氣氛歡樂，「歡送他，大家穿白色的，敬他酒，祝福一路好走」。曾國城表示現場總體氣氛很好，「讓我們能夠一起想念，（敬酒）有喝一半，他女兒準備的，非常貼心。」

林熙蕾昨戴墨鏡低調現身，哽咽透露她爸爸也在前陣子逝世，「悲傷是會很久的，可是我們要用比較正面的心情去過每一天，這樣子祂們才會更開心」，有鼓勵蕭敬騰、Summer？林熙蕾說：「大家都要一起加油，好好的度過每一天，這樣子林爸爸才平安，在天上會比較喜樂。」

而修杰楷在閃兵風波後首露面，被問及復工近況，他表示，「不知道，再一陣子吧，最近都先陪小孩。」（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康）