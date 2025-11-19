王偊菁懷疑偷養鸚鵡 律師陳又新：這什麼鬼！

〔記者林南谷／台北報導〕近期成為各大談話節目常客的知名律師陳又新，被發現有個親民好習慣，每天一早起床後會在臉書向網友粉絲問「早安」，接著秀出營養美味早餐，卻讓三立《前進新台灣》主持人王偊菁哭喊「罪孽深重」，更懷疑陳又新是不是在家偷養鸚鵡。

王偊菁搞笑提問，稍早陳又新認真回應《自由娛樂頻道》，他說：「沒有養鸚鵡耶，這什麼鬼。」對於王偊菁再問：「又是這個！搞得我都不感吃火腿蛋了，選民不抗議說好的肌肉呢？」陳又新專業嚴肅給答案：「火腿蛋好吃！但明天開始，跟我一起用雞胸肉淨化妳罪孽深重的熱量吧！」最後才放輕鬆說：「看來我得攜手王顯瑜一起秀肌肉了！」

針對陳又新認真回應，王偊菁冷淡表示：「是不是，律師都很正經。」接著再補一槍：「要再訓練。」

今(19)日一早，陳又新一如往常興致勃勃發文：「早安！居然被王偊菁嫌棄看膩雞肉了，看來我得秀秀ㄐㄧ肉了～～」發文後被王偊菁撿槍發聲：「我已經觀察很久，陳又新每天的早餐文⋯我真的看不下去，搞得我連吃個火腿蛋都覺得罪孽深重，不是餐桌上的生冷雞肉跟麥片，就是車上吃生冷雞肉跟麥片，我一度以為他們家有養鸚鵡。」

