王健全、汪義育、張清溪、許松根 台灣經濟學家被低估的過勞與早逝風險

中華經濟研究院副院長王健全1月8日病逝於萬芳醫院，享壽67歲，他生前被讚譽為「庶民經濟」學者、良心經濟學者。（攝影／鄭國強）

中華經濟研究院副院長王健全1月8日病逝於萬芳醫院，享壽67歲，引發各界弔唁，中華經濟研究院官方網站發文深切悼念，王健全長期致力於縮短「數據經濟」與「庶民感受」的落差，重視傳統產業的升級轉型，積極為「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部、青年族群）發聲，被媒體與產業界譽為「產業軍師」，「庶民經濟學家」。

經濟部產業發展署署長邱求慧寫到，獲王副院長驟逝的消息，震驚之餘，心中感到十分痛惜。台灣失去了一位接地氣、也懂產業的經濟學家。

庶民經濟學家，王健全重視公平分配問題

外界認為王健全是「非常溫暖」的經濟學家，更重視分配問題，王健全最常說，「政府很努力、GDP成長很漂亮，為什麼人們無感？」力主經濟果實應能更公平地分配至社會各階層。

在政府CPI統計指標分類中，其實有一組特殊「17項民生物資組合指數」能反映基層民眾的物價衝擊承受能力，其中便有麵包、泡麵、醬油、衛生紙、雞蛋、沙拉油等，把「庶民經濟」化為具體決策指標。

彰化鹿港小孩，父母重視教育學術成就優異

王健全出身彰化縣鹿港鎮，父母開文具店，非常重視子女教育，《自由時報》報導，他的同窗同學、書法家吳肇昌表示，王健全從小就很會念書，王家父母在民權路靠近後車巷一帶經營書局，弟弟還在鹿港行醫。

王健全在中經院任職逾35年，一度去中央銀行經研處，再回中華，王健全其實已屆齡退休，中經院董事會直接聘任他為副院長，以他曾三度擔任中經院代理院長的資格，然而經濟圈的學者私下表示，在中經院掛副院長，其實就是「做苦工」。據了解，在他入住萬芳醫院之前，其實剛從國外探訪親人回台，經過長途飛行，體力驟降，台灣當時正值低溫寒流，溫差過大，可能導致他發病。

台灣數十年來，多位優異經濟學家意外過世

實際上，台灣過去20年來，多位優秀、傑出的經濟學者太早離世，早期有國立政治大學商學院院長汪義育教授，也是在萬芳醫院走完最後一程，COVID-19疫情期間，2020年4月，淡江大學經濟系的許松根教授，只是出門去買個東西，就因急性症狀拜託超商店員幫忙叫救護車，後來就離世了。

台大經濟系教授張清溪在2022年1月13日，也是在COVID-19疫情期間，搭乘捷運時，因為心肌梗塞忽然昏倒失去意識，警消獲報趕到現場時，他的心肺功能已停止，雖緊急送醫搶救，但仍宣告不治，享壽74歲。

這幾年來台灣幾位優秀的經濟學者離世，國家痛失英才，經濟學家時常埋頭數據、研究、發表，有些還要教學，談的是國家政策，面對的往往是影響十年、二十年，影響上千家企業的政策研究，例如這一波台美貿易關稅談判，背後也是一群經濟學者徹夜埋頭的努力，往往忽略脆弱的身體，學者們在研究國家經濟風險的同時，也不要低估自身健康風險。

