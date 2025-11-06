王傳一收到兵單「逃不過醫師爸法眼」 放心老婆與異性出遊：我會先看她iPad

王傳一、朱德剛6日舉辦相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，最近演藝圈閃兵役消息連環爆，兩人現場臨時上演時事哏，只見朱德剛問王傳一有沒有當兵，王傳一馬上立正敬禮：「報告，有當兵！2050梯次！」朱德剛也笑說，「先問一下，免得到時候演出沒人！」另外，最近范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊感情風波備受討論，王傳一表示不會介意妻子跟異性朋友出門，還開玩笑說：「我會先偷看她iPad！」

王傳一、朱德剛舉辦相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會（圖／小娛樂）

朱德剛與王傳一自拍攝《莒光園地》時就相識，朱德剛大讚對方是個敬業又優秀的年輕人，且相當重視友情，都會主動聯繫，有時沒聯繫、還會反過來被念「你有想念我這個弟弟嗎？」演出沒找他去看也會被念，「每次到新竹工作，就會被他『綁架』去他家，吃飯，是很重情義的弟弟。」

廣告 廣告

談到近期閃兵役風波，王傳一表示2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單，由於爸爸是榮總醫師，相當清楚兒子的身體狀況，因此也叫他快快去當兵。那時折抵軍訓課，王傳一服了11個月兵役，在新竹湖口當「砲塔保養士」，但時常被叫去藝宣大隊（藝工隊）幫忙，三天兩頭就拍《莒光園地》。

王傳一拍完《痞子英雄》就收到兵單（圖／小娛樂）

王傳一認為，當兵生活充實，去了左營軍港、機場等地方，是特別的經驗，「對於服從也有很大的幫助，也比較不會躁動。」而談到爸爸健康狀況，他說爸爸有努力做復健，上次也有來看舞台劇，看完還努力站起來鼓掌，讓他相當感動，也因此立下目標：「我希望能在演藝事業上，做出不一樣的東西，除了拍戲、明年還要演電影。」

此外，最近范姜彥豐指控粿粿自從美國旅遊回來後，態度就出現轉變，後來在iPad裡看到粿粿和王子邱勝翊婚外情的證據，三方協商又破局，事件才因此曝光。王傳一結婚8年，透露並不介意老婆和異性朋友出去，「如果連基本信任都沒有，當夫妻是走不長久的。」並表示妻子平時生活單純，多在家顧小孩，但他會鼓勵妻子每一、兩個月參加球隊聚會放風。而問到老婆如果執意單獨出門聚會，會有什麼反應時？王傳一幽默笑回：「我會先偷看她iPad！」

廣告 廣告

出道23年跨足戲劇、主持、歌唱的王傳一，首次轉戰「相聲」領域，坦言是演藝生涯入行最大挑戰，「要講得又快、又標準、又大聲，還得讓觀眾聽得清楚、聽得懂，這才是最難的地方。」為此他從零開始「打掉重練」，做了120%的準備，「我在戲劇這塊已累積不少經驗，這次講相聲雖然壓力大，但沒有畏懼。相聲表演時完全不能NG，專注力是第一要務，比拍戲更難！」

王傳一、朱德剛舉辦相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會（圖／小娛樂）

對於王傳一敬業精神讚譽有加的朱德剛，笑稱完全不擔心這位「相聲新手」的舞台表現：「我根本不用給他功課，他自己就會找功課做！除了表演內容需要練習外，其他部分他都會主動研究、查資料、反覆練習，對自己要求非常高。」更盛讚兩人合作默契十足：「我們在台上完完全全不會扯彼此後腿，反而有種『同舟共濟』的感覺，會互相Cover、彼此接招，觀眾看到的都是自然又流暢的反應。」

王傳一與朱德剛耗時近一年討論劇本，攜手打造的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，趁著《壹加一剛好比三小》門票開賣之際，有許多演藝圈的好友特別錄製祝福

影片，包括：孫翠鳳、鄧安寧導演、郭子乾、李銘順、柯淑元、莊凱勛、唐從聖、伊正、賴雅妍、陳漢典、張睿家、邱凱偉、杜詩梅等13位都「獻聲」祝福力挺。

王傳一X朱德剛相聲脫口秀 作品 《壹加一剛好比三小》於6日啟售2026/2/28台中中山堂、2026/3/7、2026/3/8台北南海劇場，2026/3/21新竹縣演藝廳，2026/4/25高雄大東文化藝術中心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導