王傳一「入行最大挑戰」比拍戲更難 遭相聲大師嗆：頭殼壞去？
〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一出道23年的首次跨界挑戰相聲，攜手相聲大師朱德剛推出脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，一圓年少夢想。兩人今(6日)出席售票記者會，從開場唇槍舌戰、針鋒相對，短短不到十分鐘就巧妙融入脫口秀、順口溜、打響板等互動，率先為全新作品暖身造勢。
王傳一透露，與朱德剛早在2009年拍戲時透過樊光耀相識，兩人因熱愛表演、話題相投，培養出如兄弟般的情誼。朱德剛大讚王傳一敬業、重友情，「有時候我沒聯絡還會被他念，『你有想念我這個弟弟嗎？』到新竹工作就會被他『綁架』去他家吃飯，是很重情義的弟弟」。
首次合作相聲，朱德剛完全不擔心王傳一的表現，更稱讚他是「神」，「在台上演出相聲橋段很難，要很專注，不過兩天就練起來，他不是人，是神」，他舉例之前拍戲時，其他演員忙著背劇本，唯獨王傳一很快背完再玩射飛鏢，「結果他去參加射飛鏢比賽還第一名！傳一做事極致，排練時唯一挑戰是提升舞台表現，不過他有舞台劇經驗，絕對沒問題」。
王傳一表示，舞台劇經驗幫助很大，「舞台劇就是呼吸，演了才知道，要跟著觀眾情緒，要跟台下有交流，留給觀眾空間」。出道多年，他坦言相聲是入行最大挑戰，「以前演戲只要把台詞講清楚就好，觀眾還能看字幕；但相聲不一樣，要講得又快、又標準、又大聲，還得讓觀眾聽得清楚、聽得懂，這才是最難的地方」。為此他從零開始「打掉重練」，排練時連竹板節奏都天天練，嘴皮子要流利、腦袋要清楚，「相聲表演時完全不能NG，專注力是第一要務，比拍戲更難」。
兩人在舞台上以「好好說話」與「說說好話」為主題，融合戲劇表演、時事幽默與生活吐槽，呈現全新風格。王傳一解釋作品名稱：「本來的方向是我們兩個是『一加一大於二』，但沒有『剛』一字，於是聯想出『剛好比三小』，除了諧音梗，『比』這個字也呼應演出時我跟剛哥各展所長、一較高低所衍生出的火花。」
王傳一與朱德剛耗時近一年討論劇本，朱德剛形容這是一場「腦力激盪的創作旅程」，每次排練、討論都有新靈感，他也認為王傳一戲劇表演經驗豐富，讓角色更立體、更有層次，「傳一，我真的完全放心，他已經準備好要在舞台上放飛自我、盡情發光了」。王傳一更預告接下來有2部戲劇作品，且明年將籌備拍電影，也可能再次與朱德剛合作，朱德剛打趣回：「你頭殼壞去喔？」
《壹加一剛好比三小》將於明年2月28日起在台北、新竹、台中、高雄四地巡演，門票今(6日)下午1點於OPENTIX兩廳院售票系統開賣。記者會上，孫翠鳳、郭子乾、李銘順、柯淑元、莊凱勛等13位演藝圈好友錄製祝福影片力挺。主辦單位並宣布與財團法人天主教博愛基金會合作，邀請基金會「兒童教育關懷站」的孩子們觀賞演出，透過幽默傳遞愛與尊重，教孩子們「好好說話、好好被愛」，基金會也回贈感謝狀致敬。
