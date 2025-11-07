王傳一兵役體檢「醫生爸都知道」！ 他曝服役期間還拍《莒光園地》：生活很充實

四季線上／陳軒泓 報導

王傳一出道23年的首度跨界挑戰說相聲，邀請相聲界有「一哥」地位的大師朱德剛合作一圓年少時夢想，二人認識16年，王傳一打趣形容和朱德剛是忘年之交，他透露和對方2009年因拍戲而結緣，彼此熱愛表演加上興趣、話題相投，也培養出如兄弟般的情誼。對朱德剛相聲表演十分欣賞的王傳一更自曝「從小就是聽相聲長大」，更表示：「過去十幾年都是聽相聲入眠，還沒當演員前就對相聲演員非常崇拜，無論說學逗唱、語速能力到字正腔圓的說話方式，讓我從小就期許自己能像他們一樣。」

王傳一首戰相聲圈，邀請16年好友朱德剛合作圓夢想（照片提供：嚞娛樂）

首次轉戰相聲領域，王傳一坦言是演藝生涯入行最大挑戰，為此他從零開始「打掉重練」，排練時不斷把段子背得滾瓜爛熟，連竹板節奏都天天練，嘴皮子要流利、腦袋要清楚，相聲表演完全不能NG，也讓他直呼：「比拍戲更難」。而二人在記者會上率先開講為全新作品暖身造勢，唇槍舌戰妙語如珠的過程中，還加入近期當兵的時事話題，只見朱德剛在台上問王傳一有無當兵，王傳一馬上立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」笑翻全場。

王傳一、朱德剛記者會秀相聲，巧搭當兵時事（照片提供：嚞娛樂）

提到當兵，王傳一透露自己之前是在新竹湖口當「砲塔保養士」，他表示：「我是下士退役，之前是演完《痞子英雄》後就接到兵單，因為我是念研究所，比較晚當，一接到兵單就跑去當兵了。」由於王傳一爸爸在榮總擔任醫師，他透露自己父親都知道兒子的體位是合格可以當兵，「榮總也有在做役男檢查，我爸知道後就叫我趕緊去當兵，我之前有上軍訓課，所以當了11個月就退伍。」

王傳一曝當兵時期拍過《莒光園地》（照片提供：嚞娛樂）

王傳一特別分享：「我雖然是砲兵保養，但常被叫去藝宣大隊（藝工隊）幫忙，也因此才會被叫去拍《莒光園地》。當兵的生活其實蠻充實的，有去左營軍港、機場等地方，很特別的經驗，對於服從也有很大的幫助，也比較不會躁動。」

談及爸爸目前的身體狀況，王傳一透露：「爸爸努力做復健，他上次有來看我的舞台劇，而且看完還努力站起來鼓掌，讓我很感動。也因為這樣，給了我目標，我希望能在演藝事業上，做出不一樣的東西，除了拍戲、明年還要演電影。」

