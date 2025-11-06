王傳一出道23年挑戰相聲！被問當兵沒 11字秒回應

王傳一與朱德剛出席相聲脫口秀作品售票記者會。（圖／嚞娛樂提供）





演藝圈閃兵爭議連環爆，檢警第三波搜索行動揪出包含棒棒堂小杰及Energy坤達、書偉，對此，男星王傳一與相聲界「一哥」朱德剛，今（6）日出席相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》售票記者會，朱德剛在台上立刻先問王傳一有無當兵，笑說：「剛剛臨時加的，免得到時候演出沒人！」

王傳一出道23年首度跨界挑戰說相聲，並邀來相聲界大師朱德剛合作一圓年少時夢想，雖然相差14歲，但兩人一拍即合，並趁記者會率先開講，還加入「當兵」時事新聞，朱德剛先問有沒有當兵，王傳一馬上立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」讓全場笑翻。

王傳一透露，當兵時拍了《莒光園地》，「當時跟光耀哥(樊光耀)拍，所以那時候就認識剛哥。」朱德剛則表示兩人因為2009年拍柴智屏的戲而認識，他大讚王傳一：「是個敬業又優秀的年輕人，而且很重視友情，都會主動聯繫。」

朱德剛進一步提到，有時候許久沒聯絡王傳一還會被唸，「你有想念我這個弟弟嗎？」演出沒有找他來看也會，「不過每次到新竹工作，就會被他『綁架』去他家，吃飯，是很重情義的弟弟。」

王傳一透露自己之前是在新竹湖口當「砲塔保養士」，他表示：「我是下士退役，之前是演完《痞子英雄》後就接到兵單，因為我是念研究所，比較晚當，一接到兵單就跑去當兵了。」由於王傳一爸爸在榮總擔任醫師，他透露自己父親都知道兒子的體位是合格可以當兵，所以就叫他趕緊去。

至於爸爸目前的身體狀況，王傳一說明，「爸爸努力做復健，他上次有來看我的舞台劇，而且看完還努力站起來鼓掌，讓我很感動。也因為這樣，給了我目標，我希望能在演藝事業上，做出不一樣的東西，除了拍戲、明年還要演電影。」《壹加一剛好比三小》將於明年2/28起於台北、新竹、台中、高雄四地展開全省巡迴，購票詳情請上OPENTIX兩廳院售票系統。



