王傳一合作朱德剛挑戰說相聲 四大超強嘉賓輪流助陣

王傳一與朱德剛推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

王傳一開啟演藝生涯的「多重宇宙」，與多年好友朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，將於明年2月28日從台中中山堂起跑，陸續前進台北、新竹、高雄四地巡演。演出尚未登場便話題不斷，記者會上除了演藝圈好友孫翠鳳、鄧安寧、李銘順、柯叔元等人組成豪華應援團，更宣布賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬輪番加入演出，將為每一站巡演帶來全然不同的驚喜火花。

有「表演大師」稱號的唐從聖是此次嘉賓中與相聲淵源最深的一位，曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，兩人默契不在話下。而賴雅妍因與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

賴雅妍與王傳一多次合作，將在相聲舞台上帶來精彩演出。（圖／嚞娛樂提供）

綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇《花甲男孩轉大人》中精湛詮釋「姑姑」一角，深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」，她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

主辦單位特別透露，四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，台中口碑場將由唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由賴雅妍驚喜站台、新竹場請來海裕芬坐鎮、高雄壓軸場找來喜事連連的陳漢典鬥陣開講。每位嘉賓都將化身「神秘關卡」，以最熟悉兩位主角的角度，帶來只有好友之間才會出現的默契火花與爆笑互動。

陳漢典將在高雄壓軸場現身。（圖／嚞娛樂提供）

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他，在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅讓現場媒體驚喜萬分。王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」，與相識16年的好哥哥朱德剛同台，把默契搬上舞台，作品以結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，預料將以充滿火花的語言交鋒，打造「一剛CP」獨有的互懟幽默風格。

