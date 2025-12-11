王傳一挑戰「獻出第一次」再度合體賴雅妍！與16年好哥哥蹦出火花

記者趙浩雲／台北報導

王傳一、朱德首次合作相聲脫口秀默契十足趣味橫生。（圖／嚞娛樂提供）

「戲劇男神」王傳一開啟演藝生涯的「多重宇宙」，與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品「壹加一剛好比三小」，將於明年（2026年）2月28日從台中中山堂起跑，陸續前進台北、新竹、高雄四地巡演，主辦單位更加碼宣布特別邀來豪華客座嘉賓陣容，一舉邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等四位藝人好友一齊走進劇場輪番加入演出。

而賴雅妍則因與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。而綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。

另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇「花甲男孩轉大人」中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

王傳一的螢幕情侶賴雅妍，兩人將再度同台。（圖／嚞娛樂提供）

主辦單位特別透露，四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，屆時台中口碑場將由劇場鬼才唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由戲劇女神賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來國民姑姑海裕芬坐鎮、高雄壓軸場將邀最近喜事連連的金鐘最佳持人陳漢典鬥陣開講，透過四位大咖嘉賓輪番與兩位主演的舞台交流，勢必帶來截然不同的演出能量。

陳漢典擔任嘉賓。（圖／嚞娛樂提供）

王傳一為了相聲脫口秀首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」。與相識16年的好哥哥朱德剛同台，兩人情誼深厚，如今把默契搬上舞台，作品以結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，預料將以充滿火花的語言交鋒，打造「一剛CP」獨有的互懟幽默風格。此次重磅宣布邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典及海裕芬四位嘉賓將連番助陣，《壹加一剛好比三小》購票請洽OPENTIX兩廳院售票系統。

