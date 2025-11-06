王傳一接到兵單就入伍 「看老婆iPad」暗戳裸王時事梗

王傳一（左）、朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。嚞娛樂提供



王傳一與朱德剛首次合作的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》明年2月28日起於台北、新竹、台中、高雄展開巡演，昨（11╱6）記者會上2人唇槍舌戰，朱德剛突問王傳一有無當兵時事梗，他馬上立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」笑翻全場，朱德剛笑說：「剛剛臨時加的，免得到時候演出沒人。」

提及當兵，王傳一透露之前在新竹湖口當「砲塔保養士」，「我是下士退役，之前是演完《痞子英雄》後就接到兵單，因為我是念研究所，比較晚當，一接到兵單就跑去當兵了」。

廣告 廣告

由於王傳一爸爸在榮總擔任醫師，他說爸爸知道他的體位合格可以當兵，「榮總也有在做役男檢查，我爸知道後就叫我趕緊去當兵，我之前有上軍訓課，所以當了11個月就退伍」。

除了當兵梗，王傳一被問粿粿與王子（邱勝翊）出軌新聞，他笑說若老婆林筱薇想自己出國玩，「那我會先去看她的iPad」。但隨後強調夫妻要互相信任，他就常鼓勵老婆多跟高爾夫球隊朋友聚會。

談到與朱德剛的私交，王傳一透露當兵時拍《莒光園地》，「當時跟光耀哥（樊光耀）拍，所以那時候就認識剛哥」。朱德剛則讚對方敬業又優秀，「而且很重視友情，都會主動聯繫，有時候我沒聯絡還會被他念『你有想念我這個弟弟嗎？』演出沒找他來看也會被念，每次到新竹工作，就會被他『綁架』去他家，吃飯，是很重情義的弟弟」。

更多太報報導

惠利套Max Mara現身台北送飛吻 甜撂中文「我愛你」

舒華台北打造3000人「尋寶樂園」 釣出孝淵、頌樂、林柏宏當關主

邱鋒澤暫拋「五堅情」休團危機 出道11年揭雙喜