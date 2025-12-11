王傳一搭檔朱德剛說相聲 賴雅妍等夢幻卡司助陣

記者王丹荷／綜合報導

王傳一開啟演藝生涯的「多重宇宙」，與多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》將於明年2月28日從臺中中山堂起跑，陸續前進臺北、新竹、高雄4地巡演，主辦單位近期加碼宣布豪華客座嘉賓陣容，一舉邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬等藝人好友一齊走進劇場輪番加入演出。

唐從聖是此次嘉賓中與相聲淵源最深的1位，過去曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，2人默契不在話下。賴雅妍與王傳一多次合作戲劇，2人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。

廣告 廣告

綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。海裕芬除了以主持身分廣為人知，在電視劇《花甲男孩轉大人》中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域表現亮眼，這回跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

主辦單位特別透露，4位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，臺中口碑場將由唐從聖打頭陣跨刀、臺北場則是賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來海裕芬坐鎮、高雄壓軸場將邀最近喜事連連的陳漢典鬥陣開講，而每位嘉賓都將化身「神秘關卡」，以最熟悉2位主角的角度，帶來只有好友之間才會出現的默契火花與爆笑互動，每一場都有可能發展出截然不同的笑點走向，也讓每一場都成為不能錯過的限定版演出。

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」，與相識16年的好哥哥朱德剛同台，2人情誼深厚，如今把默契搬上舞台，作品以結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，預料將以充滿火花的語言交鋒，打造「一剛CP」獨有的互懟幽默風格。演出門票已正式開賣，購票請洽 OPENTIX 兩廳院售票系統。

王傳一（左）、朱德明年將攜手開講相聲脫口秀全臺巡迴演出。（嚞娛樂提供）

賴雅妍將擔臺北場嘉賓。（嚞娛樂提供）

陳漢典將在高雄壓軸場鬥陣開講。（嚞娛樂提供）