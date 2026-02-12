王傳一朱德剛相聲 賴雅妍陳漢典嘉賓力挺
[NOWnews今日新聞] 「戲劇男神」王傳一演藝生涯開啟「多重宇宙」，攜手多年好友「相聲大師」朱德剛組成全新搭檔，推出相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。巡演將於2026年2月28日從台中中山堂起跑，隨後前進台北、新竹、高雄。除了早前曝光的孫翠鳳、李銘順等 13 位藝人組成的豪華應援團，主辦單位今再拋震撼彈，宣布邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬四位重量級嘉賓輪番助陣，夢幻卡司預計將為各地巡演擦出截然不同的火花。
主辦單位透露，四位嘉賓將化身「神秘關卡」於不同場次驚喜現身，台中口碑場由劇場鬼才唐從聖打頭陣，他與朱德剛默契深厚，將展現大師級的喜劇節奏；台北場迎來「戲劇女神」賴雅妍，這也是她與王傳一這對經典「螢幕CP」首度在相聲舞台「互懟」；新竹場由「國民姑姑」海裕芬坐鎮，發揮其主持與演技的雙重魅力；高雄壓軸場則由金鐘最佳主持人陳漢典接棒，以其精湛的模仿與即興能力為巡演畫下爆笑句點。
王傳一自曝從小聽相聲長大，這次顛覆形象挑戰「壹加一剛好比三小」，並非只是「說說而已」。早前記者會上他與朱德剛的一段「六十六」順口溜影片在網上瘋傳，引發熱議。本作結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，打造出「一剛CP」獨有的幽默風格。隨著四位風格迥異的嘉賓加入，不僅讓演出宛如置入不同維度的「笑點模組」，更讓每一場次都成為不可錯過的限定版。
「壹加一剛好比三小」巡演門票現已於OPENTIX兩廳院售票系統熱賣中。首站台中中山堂（2/28），後續場次包含台北南海劇場（3/7-8）、新竹縣演藝廳（3/21）及高雄大東文化藝術中心（4/25），欲購從速。
年後不想還「熱量債」？營養師傳授3招圍爐不長肉祕訣
春節圍爐總是讓你的體重「壓力山大」嗎？看到滿桌佛跳牆、東坡肉、年糕，雖然口水直流，但想到過完年體重會激增，要還「熱量債」，心中難免崩潰。亞東醫院營養師夏佩慈提醒，過年想維持身材，不必苦哈哈忌口，只要把握「選擇對、分量對、順序對」這三大實用原則，就能讓你放心吃完年夜飯。
逛年貨大街 民眾買刮刮樂試手氣 (圖)
農曆春節即將到來，台北市迪化年貨大街12日午後人潮多，不少民眾在彩券攤前停下腳步，購買刮刮樂試手氣。
警廣春節24小時交通服務不打烊 警政署長慰勉發紅包
春節將至警政署長張榮興今（12）日前往警廣電台慰勉同仁辛勞並發送紅包，感謝警廣同仁全年無休，在交通疏導及打詐工作盡心盡力，過年期間為民眾提供交通路況守護用路人安全。
警銀聯防北市奪六都第一！蔣萬安頒獎表揚有功行員
警銀聯防北市奪六都第一！蔣萬安頒獎表揚有功行員
男子擁左輪式散彈槍 可發射12 GAUGE散彈
[NOWnews今日新聞]臺中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊去年日前偵破一起非法持槍案件，查獲一把罕見的左輪式散彈槍及制式散彈7顆，火力驚人。涉案的26歲邱姓男子供稱槍枝是友人入監前託付保管，但因無法...
鹿耳門聖母廟花火迎春 無人機光影結合煙火秀
正統鹿耳門聖母廟將於2月28日舉辦「花火迎春」系列活動，融合傳統科儀與大型展演，邀請全國信眾走入廟埕，在媽祖庇佑下祈願新年平安順遂。
台中市汰換國中小學課桌椅 9月全面換成可調式
台中市政府編4.5億分3年全面汰換台中市國中小課桌椅，淘汰傳統一體成型木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，台中市教育局指出，預計9月汰換完成，全市共汰換15萬套木製課桌椅。基於愛物再利用，東興國小年前開放學生領用，台中市長盧秀燕今天視察領用情況，肯定幫助有需要家庭使用，物盡其用。
辱罵賴清德遭起訴 張育萌批林國成「慣性失言」：為搏聲量失去政治底線
[Newtalk新聞] 前民眾黨不分區立委林國成因去年在造勢場合以三字經辱罵總統賴清德，遭台北地檢署依公然侮辱罪嫌起訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今（12）日發表看法，直指林國成「慣性失言」，批評其「大街罵人、小巷道歉」，並質疑部分政治人物為博取鎂光燈而失去言行底線。 張育萌指出，去年7月民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦反罷免造勢，當時仍具立委身分的林國成上台連續以三字經辱罵賴清德，且全程遭民眾黨直播。台北地檢署今偵結案件，認定其行為「故意貶損賴清德名譽，逾越合理接受範圍」，因此提起公訴。 他提到，林國成中午已對外道歉，表示為社會帶來不良示範，並稱事發當下已認為言行不妥。不過張育萌質疑，林國成並非首次發生爭議言行，過去多次在公開場合發言失當，事後再透過社群媒體致歉，形成「罵完人就跑」的模式。 張育萌直言，早在林國成擔任立委前，曾赴高雄為民眾黨造勢時評論台北市議員苗博雅外表與性別表現，引發爭議，事後僅在臉書表示「用詞不精準」。他認為，不同黨派可進行政策辯論與理性攻防，但不應涉及外表或性向等人身攻擊。 此外，張育萌也提到，林國成甫就任不分區立委時，國民黨提出修法將NCC委員改為政黨
新北國中生割頸案判決定讞 乾哥12年、乾妹11年
2023年新北市發生國中生遭割頸案震驚全國，一審乾哥遭判刑9年、乾妹8年，二審加重至12年及11年，全案再上訴最高法院今日遭駁回，維持二審判決定讞。
老媽殺癱兒悲劇 總統批示特赦八旬劉姓婦人「免除發監執行」
即時中心／張英傑報導賴清德總統今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。總統府發言人郭雅慧表示，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。郭雅慧說明，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾五十年。112年間，其本人確診新冠肺炎，身心狀況急遽惡化，在面臨年老力衰無力照料重障兒的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。經司法審理，台北地方法院判處有期徒刑2年6月，全案已於115年1月16日定讞。郭雅慧進一步說明，本案引發社會高度關注與廣泛同情，審理法院及多位立法委員均建請總統衡酌特赦；《赦免法》主管機關法務部亦認為，綜合本案情節，已無實際執行刑罰之必要。總統在審慎考量案件法律要件、犯罪動機與整體情狀後，認為林劉龍子雖涉犯重大罪名，但其行為係長期照顧重擔下的極端悲劇，情堪憫恕，決定對劬勞守護病兒的年邁老母採取「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，也彰顯政府對司法困境的補位機制。最後，郭雅慧強調，政府將以此案為鑑，把「長期照顧」視為重要人權與社會安全議題，除研議相關修法外，也將透過精進長照3.0政策，持續強化家庭照顧者的支持網絡，接住每一個需要協助的家庭。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／老媽殺癱兒悲劇 總統批示特赦八旬劉姓婦人「免除發監執行」 更多民視新聞報導北市女搭捷運認被跟蹤！持刀猛砍高中生至毀容 二審加重判7年"越獄大王"徐開喜出庭當證人 意外查出通緝當場被逮高金助理"利用職務詐財"遭羈押 律師:立委是共犯才可能成立
新北國中割頸案定讞！維持原判 乾哥12年、乾妹11年確定
2023年12月25日中午，新北市一所國中發生一起震驚社會的校園命案。15歲林姓女學生與楊姓男學生起爭執後，林女向郭姓少年訴苦，郭竟持彈簧刀刺殺楊生，造成對方傷重不治。依殺人罪將郭、林各判刑9年、8年，二審改判12年、11年徒刑，上訴第三審；最高法院今（12）日認定檢方上訴理由不合法，駁回上訴，全案定讞。
小年夜前高溫可達30度 日夜溫差大 (圖)
氣象專家吳德榮12日表示，小年夜前各地天氣晴朗穩定，高溫近攝氏30度，應留意日夜溫差。圖為台北市中正區街頭12日午後陽光露臉，民眾往來穿梭。
快訊／新北國中生割頸案 郭姓乾哥判12年、林姓乾妹判11年定讞
新北國中生割頸命案二審加重判行凶郭姓乾哥12年、林姓乾妹11年有期徒刑，經台灣高等檢察署認為，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，提起上訴後，最高法院今天駁回上訴，維持原判，全案定讞。
人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證
北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。
女里長PO文控遭性騷！他鎖門噁問「抱一下」幫按摩 她曝：地方資深前輩
女里長發文驚爆被性騷！北市萬華區華江里里長洪佳君，稍早發文在臉書社群「護理好政-華江里是我的家」，控訴遭「地方資深前輩」性騷，洪佳君指出，本月10日下午3時許，她前往對方的服務處拜訪，對方竟問「可不可抱一下？」接著就伸手過來，而她假裝鎮定的拒絕「不可以」，之後對方又追問「抱三秒也好」，甚至藉著幫她按摩吃豆腐，所幸最後有人來電，她與對方虛與委蛇之後，驚險逃過一劫。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...