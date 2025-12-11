王傳一 × 朱德剛跨界組合巡演啟動 賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬豪華卡司輪番助陣

▲王傳一攜手「相聲大師」朱德剛，共組全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》。

【記者 周澄予／台北 報導】「戲劇男神」王傳一攜手「相聲大師」朱德剛，共組全新舞台組合，推出相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，將於 2026 年 2 月 28 日從台中中山堂起跑，巡演北中南四地。演出未開跑便火花四射，除記者會上吸引演藝圈好友組成豪華應援團外，主辦單位更驚喜公布四位重量級嘉賓——賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬——將於不同場次登台演出，為作品增添多重笑點與戲劇張力，掀起討論熱潮。

此番豪華客座陣容的加入，不僅為整檔作品增添更多可看性與舞台層次，再加上四位嘉賓好友皆與王傳一與朱德剛在演藝路上有所交集，也為這場跨界演出增添不同層次的戲劇張力；當中有「表演大師」稱號的唐從聖是此次嘉賓中與相聲淵源最深的一位，過去曾與朱德剛在舞台劇及相聲領域並肩合作，兩人默契不在話下。而賴雅妍則因與王傳一多次合作戲劇，兩人早已是觀眾心目中最佳「螢幕 CP」，這次有了「戲劇女神」賴雅妍的驚喜助陣，將為脫口秀與相聲橋段中展開近距離吐槽與戲劇式互動，為演出帶來熟悉卻全新的化學反應。而綜藝節目出身的陳漢典，擁有模仿技巧與即興反應能力，應是「笑果最大推進器」，私底下只要對方講一句，另一位就知道要接什麼話，這樣的默契可說是最佳拍檔最佳好友的典範。

▲驚喜公布四位重量級嘉賓——賴雅妍、唐從聖、陳漢典、海裕芬——將於不同場次登台演出，為作品增添多重笑點與戲劇張力。

另一位嘉賓海裕芬，除了以主持身分廣為人知，在電視劇「花甲男孩轉大人」中精湛詮釋「姑姑」一角而深受觀眾喜愛，並獲封「國民姑姑」。她近年在戲劇、主持領域皆展現亮眼表現，此次跨足相聲脫口秀舞台，演技與臨場反應的魅力備受期待。

主辦單位特別透露，四位嘉賓將分別於不同場次驚喜現身，屆時台中口碑場將由劇場鬼才唐從聖打頭陣跨刀、台北場則由戲劇女神賴雅妍驚喜站台、新竹場則請來 國民姑姑 海裕芬坐鎮、高雄壓軸場 將邀最近喜事連連的金鐘最佳持人陳漢典鬥陣開講！透過四位大咖嘉賓輪番與兩位主演的舞台交流，勢必帶來截然不同的演出能量，而每位嘉賓都將化身「神秘關卡」，以最熟悉兩位主角的角度，帶來只有好友之間才會出現的默契火花與爆笑互動，四位嘉賓風格迥異卻彼此互補，從專業表演、即興能力，到戲劇默契與語言節奏，皆具備足以改變整場演出氛圍的能量。他們的加入，不僅讓演出組合更為多元，也令整齣節目如同被置入不同維度的「情感與語言模組」，每一場都有可能發展出截然不同的笑點走向，也讓每一場都成為不能錯過的限定版演出。

王傳一為了相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》首次以「說相聲」亮相，顛覆以往戲劇形象的他在記者會上與朱德剛的「六十六」順口溜，不僅現場媒體驚喜萬分，影片隨後在社群上迅速發酵，引起網友熱烈討論，王傳一自曝從小聽相聲長大，這次終於「不是說說而已」。與相識16年的好哥哥朱德剛同台，兩人情誼深厚，如今把默契搬上舞台，作品以結合戲劇語言、生活觀察與時事吐槽，預料將以充滿火花的語言交鋒，打造「一剛CP」獨有的互懟幽默風格。

此次重磅宣布邀來賴雅妍、唐從聖、陳漢典及海裕芬四位嘉賓將連番助陣，為《壹加一剛好比三小》增添話題熱度！《壹加一剛好比三小》巡演首站臺中中山堂，口碑場將於 2026 年 2 月28 日開跑，接續於台北南海劇場（3 月 7、8 日）、新竹縣演藝廳（3 月21 日）以及高雄大東文化藝術中心（4 月 25 日）登場。演出門票現已正式開賣，購票請洽 OPENTIX 兩廳院售票系統，欲購從速，以免向隅。（照片：嚞娛樂提供）