王傳一相聲首秀上演「閃兵地獄哏」！自豪演過《莒光園地》收穫多
出道23年的王傳一無預警宣布「改行」，跨足相聲圈！他邀來相識10多年的「相聲界一哥」朱德剛合作首部相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，而在今（6）日記者會上，兩人當眾表演一段，還把正夯的「閃兵」、「沒出息」話題也帶入。朱德剛受訪時笑說當兵哏是靈光乍現臨時加的，同台前必須先確認王傳一有當兵，以免排練半天，到時候正式演出時沒人演。
王傳一表示，當年在榮總服務的醫生爸爸幫很多役男進行體位檢查，當時就說他的體位一定是正常，要他時間到了就儘早去當兵，他讀完研究所，剛演完《痞子英雄》就接到兵單，「就是時候到了就自然進去，有1個月的軍訓課可以折抵，所以服役11個月。」當憲兵的朱德剛則接話：「我3年半憲兵！還碰到蔣經國總統過世，那時紅色警戒很緊張！」並透露他剛下部隊時是七海警衛隊，每次蔣總統要去圓山飯店剪頭髮，他們都要先去搜索有沒有爆裂物，「這些經歷過的大時代故事滿有意思的，歷歷在目」。
王傳一當年是裝甲兵，在湖口裝甲兵學校，擔任砲塔保養士，負責修理砲，因為藝軒大隊知道他是藝人，就徵召他出來拍《莒光園地》，「我每兩、三周就會被借調出來，但不會因為藝人就比較輕鬆，也是要當工作人員，要幫忙搬軌道等道具」，他也因此去過台灣很多軍營，包括左營軍港、嘉義水上機場，都是因為當兵時兼拍戲才有機會進去這些地方，覺得是滿難得的體驗。
他坦言當兵前的自己個性不是很成熟，進去後學會服從團體，對後來進劇組拍戲有滿大幫助，「剛哥也覺得我以前個性比較浮動」。對於近期的閃兵連環爆，他認為這些人就是要勇敢面對。
藝人婚內出軌事件鬧得滿城風雨，結婚8年有兩個女兒的王傳一說，他不會介意太太跟異性出去，因為她生活很單純，平常都是在家帶小孩，反而是自己會鼓勵太太每一、兩個月可以參加高爾夫球隊的聚會，因為小女兒才2歲多還離不開媽媽，有機會就會讓太太出去聚會透透氣，球隊有有男有女很正常，聚會都是很健康，也會一起出國，之前曾出國4天，但出國這種難得的機會他們都會夫妻一起行動。
被問如果老婆叫他不用一起出國？他開玩笑說：「我會先偷看她的iPad！」隨即正經表示：「不會檢查啦，這是信任，我們知道彼此手機密碼，但不會看，我以前出過一本書《內心戲》，裡面講過我對感情態度就是信任，當時還沒在一起，她看過這本書覺得我講得非常好，所以我們到現在為止，彼此非常信任」，拍吻戲都會先跟老婆報備，如果她心裡會不舒服就叫要她不要看，不過大女兒之前說看到爸爸拍親吻戲就要罰錢，「女兒會幫她數，一次1000！」
