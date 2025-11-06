王傳一自豪拍《莒光園地》 4字喊話閃兵藝人

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一今(6日)出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會，搭檔朱德剛一出場，就先問一句：「你當兵沒？」時事梗引起全場大笑。朱德剛補刀表示，是擔心排練許久演出臨時夭折，笑說：「突然靈光乍現，先問一下嘛！免得到時候正式演出沒人。」

談到近來的藝人閃兵風波，王傳一回憶自己2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單就寄到家，他說自己因為念研究所比較晚服役，但一切都照規矩走，「我爸在榮總當醫師，他非常清楚我的體位，一直跟我說：『時間到了就去當兵。』」當時還能折抵軍訓課，所以他只服役11個月。

王傳一分享，當時在湖口服役，是「炮塔保養士」，專門修砲。他還被藝宣大隊徵調，2、3週就拍一部《莒光園地》，「拍戲完全不輕鬆，我還要跟工作人員一起搬軌道」，他也因此跑遍全台軍營，包括左營軍港、嘉義水上機場、鶯歌等，「一般人根本沒機會進去，算是超特別的經驗」，坦言自己入伍前「比較臊動」，但軍中規範與團體生活讓他成熟不少，「對我後來拍戲幫助很大」。

王傳一也表明自己沒有家族性遺傳疾病，打趣說：「我爸有一些皮膚病、禿頭，但我都沒有。」至於有閃兵藝人供稱是透過友人與閃兵集團首腦陳志明做接洽，被問當年入伍前有沒有人來接頭，王傳一秒回：「完全沒有！」喊話涉案者「就是面對」，態度清楚明快。

相比之下，朱德剛當了整整3年半的憲兵，還在蔣經國時代服役，透露自己民國74年入伍，「還碰到蔣經國總統過世，那時紅色警戒很緊張」，他說每當蔣經國要去圓山飯店剪頭髮，就會出動部隊帶著191步槍去搜索爆裂物，「這是一個大時代的故事，年輕的時候有很多事情歷歷在目」，王傳一聽完忍不住補充：「剛哥是軍事狂人，他的儀態真的有憲兵的味道。」

兩人其實是在拍《莒光園地》時，由樊光耀牽線認識。王傳一坦言一直很佩服朱德剛的相聲功力，也從他身上學到許多。

「一哥」王傳一出道23年首度跨界挑戰說相聲，邀來相聲界有著「一哥」地位的大師朱德剛合作一圓年少時夢想，兩位「一哥」全新搭檔組相聲，擦出前所未有的喜劇火花，宣告將於2026年2月28日推出首部相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》全台巡迴公演，結合戲劇節奏與相聲巧思，為相聲界注入全新話題及能量。

首次同台「開講」兩人特別以『好好說話』和『說說好話』的主題延伸，更加入各自對社會的觀察及自身生活體驗，佐以融合戲劇表演、時事幽默與生活吐槽橋段，透過舞台上兩人「較勁交鋒」的全新風格形式呈現，一舉打造出最接地氣又爆笑的跨界舞台盛宴，勢必成為明年春天最爆笑、最顛覆傳統的相聲話題之作。

