王傳一被相聲大師評「不是人」！朱德剛曝：一到他地盤必被綁架
王傳一首度跨足相聲領域，與相聲大師朱德剛首次合作的相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》將於明年2月28日起於台北、新竹、台中、高雄四地展開全台巡迴演出，門票6日下午正式啟售。朱德剛坦言完全不擔心王傳一在台上的表現，更稱讚他是「神」，笑說：「因為在台上演出相聲的橋段很難，要很專注，他兩天就練起來，他不是人啊，是神！」
兩人認識10多年，王傳一透露是在當兵時拍《莒光園地》，因為樊光耀一起拍，那時候就認識朱德剛。朱德剛則說兩人是2009年到大陸拍柴智屏的戲《小菊的春天》才真正熟識，他大讚王傳一是個敬業又優秀的年輕人，而且很重視友情，對於認識的朋友如果聊得來的都會主動聯絡，常念他「為什麼有演出沒跟我講」，不聯絡就會說「怎樣，還要不要這個弟弟啊？」。
王傳一表示，友情是要維繫的，「結果就靠我單方面維繫！剛哥原本住台北，後來為了小孩搬到花蓮。我常常關心他，要他來台北時要聯繫一下，後來我搬到新竹，過年或春假會主動邀請他來新竹聚會，我不約他的話他不會約我！」朱德剛笑說：「因為他拍戲忙，我以守為攻！」並稱讚王傳一有情義，「我在花蓮，每次有什麼地震天災，他馬上就會打電話來關心」。
王傳一說，很多人不知道他有聽相聲的喜好，「過去10年有一半的時間，我晚上睡覺前會聽各式各樣的相聲。剛哥之前來台北排練相聲，我說要幫他對詞，他原本不相信我會，對了才知道我是真的很喜歡相聲。」後來朱德剛只要到竹北演出，結束後就會被他直接載去家裡，朱德剛笑說：「到了後台，一出去就有黑頭車把我帶走，不知道的人以為我被綁架還是約談。」
朱德剛誇王傳一連很難的橋段都兩天就練起來，「他不是人啊，是神！」之前拍戲時，其他演員都忙著背劇本，唯獨他很快背完，還可以在現場玩射飛鏢，「結果去參加射飛鏢比賽還得第一名！傳一是個做事情很極致的人，所以跟他合作不擔心他記台詞的部分，唯一要提醒的只有一個，就是舞台表演和電視表演的狀態不一樣，不過他之前有舞台劇的經驗，絕對沒問題的！」
王傳一則感謝先前參與全民大劇團《情人哏裡出西施》舞台劇的磨練，讓他這次參與相聲脫口秀演出比較有心得，「舞台劇最重要的就是呼吸，演了才知道什麼叫呼吸，要跟觀眾的情緒是有交流的，剛哥也提醒我，要留給空間給觀眾，自己要在那個節奏裡」。他說這相聲一開始是朱德剛寫主要的哏，後來導演希望加入「好好說話」元素，讓觀眾不只是來看鬧劇，還是有心靈上的收穫、會發人深省，「有點貪心，但我們盡量做到！」
王傳一提及之前舞台劇在台北首演時，爸爸因為健康因素錯過，後來努力復健一個月，高雄演出當天特別從台北坐車到衛武營看他，「最後還站起來幫我鼓掌，我非常感動，所以希望要做些不一樣的作品，讓他有動力保持健康的身體繼續支持我，我努力推出新作品，也是給爸爸很好的禮物，接下來還會有兩部戲、一部電影，希望屆時《壹加一剛好比三小》台北演出時，他別又受到醫生召喚而缺席」。朱德剛一聽馬上接話：「真的不行，我們就去你家演給爸爸看！」情意感人。
