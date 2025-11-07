王傳一被突襲逼問閃兵話題！秒立正報梯次

王傳一與朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（圖／嚞娛樂提供）

王傳一與朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，記者會上兩人特別在台上為全新作品暖身造勢，唇槍舌戰過程中，還加入近期「當兵」的時事新聞；只見朱德剛在台上問王傳一有無當兵，王傳一馬上立正敬禮說：「報告，有當兵！2050梯次！」笑翻全場。朱德剛透露是記者會前提議跟王傳一加入時事梗，他笑說：「剛剛臨時加的，免得到時候演出沒人！」

提及兩人如何認識，王傳一透露自己在當兵時拍《莒光園地》，「當時跟光耀哥(樊光耀)拍，所以那時候就認識剛哥。」朱德剛則大讚王傳一：「是個敬業又優秀的年輕人，而且很重視友情，都會主動聯繫。有時候我沒聯絡還會被他念，『你有想念我這個弟弟嗎？！』演出沒找他來看也會被念！不過每次到新竹工作，就會被他『綁架』去他家，吃飯，是很重情義的弟弟。」

問到當兵，王傳一透露自己之前是在新竹湖口當「砲塔保養士」，他表示：「我是下士退役，之前是演完《痞子英雄》後就接到兵單，因為我是念研究所，比較晚當，一接到兵單就跑去當兵了。」由於王傳一爸爸在榮總擔任醫師，他透露自己父親都知道兒子的體位是合格可以當兵，「榮總也有在做役男檢查，我爸知道後就叫我趕緊去當兵，我之前有上軍訓課，所以當了11個月就退伍。」

王傳一特別分享：「我雖然是砲兵保養，但常被叫去藝宣大隊(藝工隊)幫忙，也因此才會被叫去拍《莒光園地》。當兵的生活其實蠻充實的，有去左營軍港、機場等地方，很特別的經驗，對於服從也有很大的幫助，也比較不會躁動。」提及爸爸目前的身體狀況，王傳一透露：「爸爸努力做復健，他上次有來看我的舞台劇，而且看完還努力站起來鼓掌，讓我很感動。也因為這樣，給了我目標，我希望能在演藝事業上，做出不一樣的東西，除了拍戲、明年還要演電影。」

