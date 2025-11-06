王傳一跨足相聲 先被認證有當兵

王傳一（左）、朱德剛合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》。（林淑娟攝）

出道23年的王傳一，與相識10多年的「相聲大師」朱德剛首度合作相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，明年2月28日起在全台多地展開巡演。兩人6日在記者會「開講」暖身，還把「閃兵」、「沒出息」時事哏也帶入；朱德剛當眾問王傳一有無當兵，他馬上立正敬禮回：「報告，有當兵，2050梯次。」笑翻全場。

朱德剛笑說，當兵哏是他靈光乍現臨時加的，畢竟正式同台演出前必須先確認有當兵，以免排練半天，到時候正式演出時沒人演。

王傳一表示，當年爸爸在榮總當醫生，幫很多役男進行體位檢查，就說他體位一定是正常，要他儘早去當兵，他剛演完《痞子英雄》便接到兵單。朱德剛則說，他當了3年半憲兵，還碰到前總統蔣經國過世，剛下部隊時是七海警衛隊，每次蔣總統要去圓山飯店剪頭髮，他們都要先去搜索有沒有爆裂物，「這些當兵經歷過的大時代故事滿有意思的，歷歷在目」。

王傳一當年在湖口裝甲兵學校擔任砲塔保養士，因藝人身分，每2、3周就會被藝軒大隊借調出去拍《莒光園地》。他坦言，當兵前個性不成熟、較浮動，進去後學會服從團體，對後來進劇組拍戲有滿大幫助。對於近期演藝圈閃兵連環爆，他認為就是要勇敢面對、靜待調查。

至於藝人婚內出軌事件，結婚8年的王傳一說，他不會介意太太跟異性出去，因為她生活很單純，平常都是在家帶小孩，反而是他會鼓勵太太每1、2個月參加高爾夫球隊聚會，夫妻之間非常信任彼此。