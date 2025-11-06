生活中心／綜合報導

演員王傳一和相聲大師朱德剛，首次同台推出相聲脫口秀，兩人今天登台搶先秀一段，連滾帶爬和閃兵等時事梗都成了搞笑梗，王傳一也曝光當年入伍體檢前，醫師爸爸親口認證兒子「體位ok」。

藝人王傳一vs. 朱德剛：「頭上繡著66個獅子滾繡球。」出道超過20年的演員王傳一，首度和相聲大師朱德剛合作，推出相聲脫口秀，登台前半小時，兩人還想出即興橋段。藝人王傳一vs. 朱德剛：「你當兵了嗎？報告學長2050(梯)，既然當過兵了我就可以跟你同台了，放心吧，因為我怕我們排練了半天，到時正式演出沒人演了，體力不支，倒地不起，連滾帶跑。」

廣告 廣告





王傳一首合體朱德剛說相聲！ 坦然回應當兵話題

演員王傳一和相聲大師朱德剛，首次同台推出相聲脫口秀。（圖／民視新聞）





閃兵議題和王世堅時事梗連發，笑翻全場，縱使兩人表演風格不同，搭配起來仍話題十足，不過近期閃兵議題延燒，藝人無不繃緊神經，29歲就乖乖當兵的王傳一倒是老神在在。藝人王傳一vs. 朱德剛：「因為我有受過士官訓，所以一定是為了學一些專業的東西，要花時間，所以絕對不會是輕鬆的啦，(閃兵案)接下來就是靜待調查，其他的東西就是順其自然，就是面對啦，其實沒有什麼太多的評論啦，大家都是演藝圈的嘛。」





王傳一首合體朱德剛說相聲！ 坦然回應當兵話題

演員王傳一和相聲大師朱德剛，首次同台推出相聲脫口秀。（圖／民視新聞）





只是王傳一曾坦言當年事業正夯，一度念研究所拖兵役，只是沒順利畢業，連入伍前的體檢都非常順利。藝人王傳一vs. 朱德剛：「我爸是在榮總醫院，其實榮總也有幫一些役男做體位檢查的，那我爸知道我的體位一定是正常的，所以他想說你這個差不多了，你演完戲現在當一年(兵)，(有問爸說我們沒有家族遺傳？)我爸爸有一些皮膚病，(沒有遺傳？)問題是我沒有，就他的皮膚沒有病，我爸爸有禿頭，我也沒有。」王傳一幽默回應當兵話題，證明自己身體健康不會閃兵，也希望大家多關注他舞台表現。





原文出處：王傳一首合體朱德剛說相聲！ 坦然回應當兵話題

更多民視新聞報導

閃兵案再加1藝人 阿達赴新北檢自首30萬元交保

LULU.陳漢典舞台劇出演"三角戀怨偶" 戀情公開劇組嚇壞

洪都拉斯重返八點檔！自曝同時接2齣戲忙翻 認了「體內亮燈」近況曝光

