王傳一首度跨界挑戰相聲 與朱德剛搭檔先自首「當兵」話題

王傳一（左）受訪時和朱德剛一搭一唱。

演員王傳一出道多年，將首度跨界挑戰嘴上功夫，與相聲大師朱德剛同台合作脫口秀作品《壹加一剛好比三小》，一開口就被朱德剛搞笑先拷問「有當兵嗎」，擔心遭閃兵波及影響演出，相當跟得上時事話題。

王傳一在20年前就因共同朋友認識朱德剛，一直保持聯繫，但隨著朱德剛為了家庭搬到花蓮、王傳一也搬到新竹定居，較少聯絡，但只要花蓮地震，王傳一會立刻打電話關心，朱德剛到新竹公演時，王傳一也會在演出結束後，立刻接他盡地主之誼。

王傳一和朱德剛多年好友首度在舞台上合作。

提到「當兵話題」，王傳一說，當年念研究所時，在榮總當醫生的爸爸就叮囑他趕快去當兵，結果他拍完《痞子英雄》沒多久就收到兵單，在湖口甲兵部隊擔任下士，修理砲塔、保養戰車，不時被調去拍莒光日，拍攝還兼當工作人員，相當精實。

59歲的朱德剛軍旅生涯也頗威風，他在憲兵服役3年半，服役於「七海警衛隊」，也是前總統蔣經國的專屬隨扈部隊，他回憶，當年蔣經國總統去剃頭時，他和同袍要在附近搜尋是否有爆裂物，主要是維安工作。

王傳一和朱德剛現場來場相聲段子演出。（嚞娛樂提供）

至於與朱德剛這次的相聲合作，王傳一笑說，其實自己私下是「相聲迷」：「過去10年，我有5年都是聽相聲入睡，台詞都能背起來。」今年由全民大劇團邀請他演舞台劇，也建立了舞台經驗，「我覺得舞台表演最迷人的地方，是要跟觀眾呼吸同步，用節奏去帶情緒。」

朱德剛這回特地為2人編寫段子，記者會上也來上一段，王傳一如行雲流水，表現極佳，朱德剛大讚他「根本不是人」，竟然短短2天就練會複雜的段子內容，2人一搭一唱，也讓人耳目一新。

近期婚外情話題延燒，王傳一被問到此事，他說婚姻要靠信任，不然難維持，他與太太彼此都知道手機密碼，但不會特別查勤，夫妻倆都會隨高爾夫球隊出國打球，被問到能否接受太太單獨出遊，他搞笑說：「那我要先查她的iPad！」相當跟得上時事。現在拍戲也較少親熱戲，他笑說：「如果有吻戲會先講，不喜歡就不要看，她現在都看韓劇較多。」

王傳一和朱德剛敲鑼宣布演出開賣。（嚞娛樂提供）

由王傳一所屬的「嚞娛樂」主辦出品的王傳一X朱德剛 相聲脫口秀作品 《壹加一剛好比三小》將於明年2/28起於台北、新竹、台中、高雄四地展開全省巡迴，趁著門票於今日（11/6）下午1點於OPENTIX兩廳院售票系統正式啟售。

