王光祥財務危機1》還不出銀行欠款5126萬元 起家厝山圓遭假扣押

由王光祥家族掌控的三圓建設、山圓建設財務接連傳出壞消息，19日傍晚，三圓建設發重訊指出，關係人山圓建設遭安泰銀行強制執行，這已經是去年11月王光祥爆出個人跳票後，三度傳出財務危機。本報調查，山圓建設和安泰銀行借貸14億元，去年就未繳納分期償還金額5126萬元，才導致這次山圓遭假扣押。

三圓建設19日發布重訊，關係人山圓建設因未清償去年應付銀行的5126萬元，遭安泰銀行強制執行，目前正和銀行協商中。本報致電安泰銀，安泰銀強調，是為確保債權，申請假扣押，並未強制執行。對於借款細節及還款狀況，則以客戶資訊無法揭露為由不願多談。

王家無還款誠意 銀行自保債權

據本報調查，三圓建設及關係人山圓建設、龍麟建設和數名地主擁有Diamond Towers商場，山圓建設和安泰銀行借貸14億元，去年就未繳納分期償還金額5126萬元，「據悉，中間雙方曾數度協商，但王光祥家族卻無還款誠意，銀行為自保，才採取法律行動，確保債權。」一名地產業高層透露。

一名和三圓往來的銀行高層也直言：「王光祥和家族掌控的山圓建設、三圓建設資金都相當吃緊，市場也盛傳，王光祥外面還有和金主借款，但是王光祥卻不願降價出售台北之星，一解燃眉之急，才導致他最近財務問題頻傳。」本報致電王光祥，至截稿前，他關機無回應。

市場傳出 出售南港辦公室應急

「其實，銀行也不希望王光祥爆出財務危機，雖然銀行都有確保債權，但若是拿到房子後，還要出售、變現，對銀行來說，根本就是燙手山芋。」一名金融圈高層無奈說。面對銀行團數度和王光祥家族協商，頻頻施予壓力，據悉，市場傳出，王光祥家族將優先處分台北市南港自有辦公室應急。

事實上，自從本報11月獨家揭露，王光祥跳票退補後，王光祥家族所有的三圓建設就陸續傳出財務危機，元月5日三圓建設100％持股子公司華助工程因存款不足退票324.53萬元，6日註記清償；上週四（15日）又被過去興建的新巨蛋管委會聲請扣押7,500萬元及事件執行費60萬元，光是目前為止，王光祥家族已連續三次傳出財務問題。

這次引爆山圓建設財務危機的Diamond Towers商場，目前由新光三越經營A、B兩棟的1~4樓，合計面積為4500坪，是新光三越在台北市第8家店，以餐飲、精品為主力，「就算未來債權轉移，由於買賣不破租賃原則，新光三越的租約應不至受影響。」一名地產業者說。

山圓建設是王光祥的起家厝之一，1979年，王光祥和陳浴生攜手創辦三圓建設、山圓建設，從一般公寓起家，1993年在新北市汐止推出「江山萬里」建案，興建超高住宅；2008年推出新北市板橋「新巨蛋」案更成為山圓代表作之一。王光祥家族持股三圓建設近六成，隨著國內房市急凍，王光祥家族又積欠銀行借款未還，恐怕財務困境更是雪上加霜。