王光祥財務危機2》欠款連三爆 銀行勸八折售台北之星遭拒
王光祥家族掌控的三圓建設、山圓建設連續爆出危機，真正壓垮王光祥家族財務的關鍵正是位在台北市東區豪宅台北之星，本報調查，「王光祥不見黃河心不死，最好的方法就是趕緊把台北之星建案幾戶打八折賣，就能一解燃眉之急了。」一名和三圓有往來的金融業高層說。
事實上，自從本報11月獨家揭露，王光祥跳票退補後，王光祥家族所有的三圓建設就陸續傳出財務危機，元月5日三圓建設100％持股子公司華助工程因存款不足退票324.53萬元，6日註記清償；上週四（15日）又被過去興建的新巨蛋管委會聲請扣押7,500萬元及事件執行費60萬元。
雖然王光祥兒子、三圓建設董事長王雅麟上週四在重訊記者會強調，三個月內到期的借款金額共5,000萬元，會處分多筆待售房屋及不動產、辦理現增等方式，作為因應。話仍猶言在耳，19日就又爆出欠債安泰銀未正常還款。
打折賣台北之星 建商憂房市
一名金融圈高層指出，「這件事最快的解決方法就是直接拿幾戶台北之星去抵押還金主，降價出售還銀行錢，就解決了。銀行建議他（王光祥）不然拿出幾戶打八折賣，他也不肯，就是不見黃河心不死。」
「王光祥家族若未處理好銀行債務，最後真要打折出售台北之星，恐怕會對現在的房市氛圍更是雪上加霜。」一名建商直言。另名金融圈高層也說：「我們現在就怕房市也跟著連環爆。」
王光祥家族這次會爆出財務危機，追根究底還是因為位於台北市大安區的豪宅台北之星出售情況不佳，「同樣是開價逾200萬元的豪宅，鄰近台北之星的富邦藝庭前年底就完銷了，說穿了，就是台北之星產品規劃、客群設計定位不清，才導致銷售速度不如預期。」一名地產業者直言。
台北之星 財務危機關鍵
台北之星原是正義國宅都更案，正義國宅在屋齡未滿10年，就被發現氯離子含量超標，被質疑是海砂屋，921大地震後被判定危樓，都更才加速，不過，正義國宅因潛在開發利益驚人，產權又複雜，曾一度發生槍擊，期間歷經宏國建設集團董事長林鴻道、富邦集團董事長蔡明忠進場整合，最後都因過於複雜而退出，才由三圓建設王光祥接手。
王光祥接手後，都更整合速度加快，2022年取得使照，基地面積為1545坪，分別興建3棟地上30、31層、地下7層的住商混合大樓，建商可售戶數約98戶，總銷金額落在350~400億元間，每坪開價200~250萬元。據實價登錄，台北之星迄今已售出10戶，最近售出戶是在去年5月，12樓戶以總價3.34億元、拆算單價208.6萬元出售。
