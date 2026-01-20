王光祥財務堪慮？ 三圓建設帳上現金不到1億、連續發重大訊息、山圓建設被強制執行

三圓建設公告山圓建設遭到銀行強制執行，三圓本身要處分建案和引入私募資金，以改善財務結構或支應未來發展所需資金。（圖片來源／信傳媒資料庫）

三圓（4416）外傳財務狀況不穩，19日、20日接連公告多項重大訊息，王光祥家族的山圓建設1月5日到期的14億元債務逕而遭安泰銀行強制執行，三圓公告山圓強制執行不影響三圓。然而山圓的實收資本額4億多，但安泰銀這筆總授信14億元，可能因此銀行開始強制執行。

這筆款項是因為去年12月底山圓建設的付息5126萬元沒付，馬上遭到安泰銀行直接求償1401260800元的授信總額。20日，三圓本身也發布重大訊息，不過是好消息，本息都有正常繳納，一筆小額的557萬應付票據有正常繳本息。

三圓的關係企業遭安泰銀行強制執行

但是三圓的另一項公告，似乎顯示現金短促，19日三圓董事會亦通過辦理私募普通股案，另外，擬處分台北市信義279社區之不動產案，以因應未來營運及財務需求。還有，公司將於3月6日召開股東臨時會。

三圓表示，董事會決議辦理私募普通股，私募普通股發行總額度以不超過7,000萬股為上限，並自股東臨時會決議日起一年內，分四次辦理，每次預計發行1,750萬股，實際辦理時得視情況合併發行，但合計發行股數仍以7,000萬股為限。私募價格將不低於參考價格的八成，實際定價日與發行價格將授權董事會依規定及洽特定人情形決定。

三圓本身帳上現金堪慮，根據去年第三季的現金流量表，資本額7.36億的三圓，帳上現金僅剩下6348萬元，2024年第三季同期，帳上現金是3.46億，也就是說，現金整整短少了快到3億元，6千多萬元的現金，還每一期的本息，應該還可以撐一陣子。

要導入私募資金以改善財務條件

三圓已經打算賣案子變現，已經靠新的股東投入私募，獲取現金。三圓表示，私募資金用途將用於充實營運資金、改善財務結構或支應未來發展所需資金。

此外，三圓亦公告，擬參與新北市汐止區中正段1696、1811地號之合建分售案，契約相對人為山圓建設及地主王光祥，營建成本每坪以35.4萬元(內含管銷成本)計算，總金額約7,615萬元，三圓表示，該案將投資興建集合住宅，供出售出租使用，以增加營業收入。

在資產處分方面，三圓表示，擬處分台北市信義279社區之不動產案，該案為大安區仁愛段三小段449地號土地，持分為3,681/10,000，基地面積約111.7957坪，建物面積約925.6598坪，合計總價約6.1億元，交易對象為泉金股份有限公司，預計處分利益約3.5億元，處分目的為提升不動產效益及充實營運資金。

